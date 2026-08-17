Комунальні платіжки можна зменшити на 50%: як заощадити на послугах ЖКГ

Газова плита, розрахунки, платіжки. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі українці, які наділені правом одночасно отримувати субсидію та пільгу, можуть оформити тільки один вид підтримки: якщо зараз сума субсидії дорівнює нулю, то можна перейти на пільгу з місяця звернення, а взимку повернутись до субсидії. Зокрема, декому надають пільгу, що гарантує 50% знижки на низку житлово-комунальних послуг.

Про те, хто і як може скористатися такою можливістю, розповідають Новини.LIVE.

Хто може перейти на пільгу замість субсидії

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), громадяни можуть самостійно вирішувати, який вид допомоги є найбільш вигідним у певний період.

Зокрема, якщо розрахункова сума субсидії, що залежить від доходів домогосподарства, виявилася нульовою, то за наявності права на пільги, можна перейти на такий вид допомоги та отримувати її з місяця звернення.

"Людина, яка має право і на житлову субсидію, і на пільгу, може отримувати один з видів державної підтримки за вибором. Якщо влітку розмір житлової субсидії 0,00 грн, ви можете подати заяву на пільгу. У такому разі пільгу буде надано з місяця звернення", — йдеться у повідомленні.

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Пільги з оплати комунальних послуг надають кільком категоріям громадян. Зокрема:

Учасникам бойових дій; Особам з інвалідністю внаслідок війни; Членам родин загиблих/померлих захисників; Іншим категоріям громадян, для яких закон передбачає соцгарантії.

Як правильно отримати пільгу на комуналку

Для того, щоб отримати знижку, наявності відповідного статусу недостатньо. Пільги можуть надавати для осіб, які включені до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Для оформлення підтримки необхідно надати дві заяви:

Про включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги;

Про призначення пільги на житлово-комунальні послуги.

Після цього ПФУ може призначити знижку на оплату житла та комунпослуг. Подати їх можна через відділення ПФУ.

Розмір пільги залежатиме від категорії отримувача та передбачених законом норм. Зокрема, родини загиблих захисників можуть отримати 50% знижки на комунальні послуги у межах установлених норм. А саме:

на користування житлом;

на природний газ;

на електроенергію;

на водопостачання;

на водовідведення;

на вивезення сміття;

на скраплений газ у балонах.

Відповідні знижки будуть діяти в межах визначених норм споживання та площі. Якщо споживач перевищить встановлені нормативи, то пільга пошириться тільки на ту частину витрат, що входить у передбачені законом межі.

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Ще Новини.LIVE писали, що клієнти Нафтогазу вже зараз можуть скоротити фінансовий тиск у комунальних квитанціях під час зимового періоду. Споживачі можуть поповнити особові рахунки влітку для уникнення фінансових проблем взимку, коли суми до сплати значно вищі. Це дасть змогу поступово сформувати запас грошей для подальших платежів.