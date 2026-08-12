Нафтогаз требует предоставить важные документы: кому и зачем это необходимо

Люди с платежками, газовая плита. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В ряде случаев украинцы обязаны обновлять данные в системе газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Клиентам разъяснили, когда необходимо актуализировать информацию, и обнародовали перечень документов, которые требуются в зависимости от ситуации.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию компании.

Когда необходимо обновить данные клиентам Нафтогаза

ГК "Нафтогаз Украины" является поставщиком газа для 12,5 млн украинских домохозяйств. Стоимость «голубого топлива» остается одной из самых выгодных для всех бытовых клиентов компании (7,96 грн/куб. м) и зафиксирована до 30 апреля 2027 года.

В то же время актуальный профиль каждого клиента гарантирует более качественное и эффективное обслуживание. Учитывая это, граждане обязаны следить за свежими данными, ведь устаревшая информация может привести к ряду проблем.

В частности, обновление данных необходимо в основном в следующих ситуациях:

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в случае смены владельца жилья (приобретение или наследование жилья);

в ситуации обновления паспортных данных;

в случае смены фамилии;

в ситуации смены номера телефона (другой контактной информации);

в случае создания новой электронной почты для переписки.

Какие документы необходимы в зависимости от обстоятельств

По данным Нафтогаза, в разных случаях газоснабжающей компании необходимо предоставить отдельный перечень документов. А именно:

Смена владельца жилья

Необходимо подать заявление на подключение, которое можно найти на портале в разделе "Обновление данных по лицевому счету" в пункте "Смена владельца";

Паспорт (первую и вторую страницу) или ID-паспорт — копию с обеих сторон;

Идентификационный код владельца;

Документ, подтверждающий право собственности;

Если жилье находится в собственности двух или более владельцев, то требуется согласие сособственников (шаблон доступен на портале в разделе "Обновление данных по личному счету" в пункте "Смена владельца").

Смена паспорта, фамилии и контактной информации

Необходимо подать заявление на актуализацию данных (шаблон доступен на портале в разделе "Обновление данных по личному счет" в пункте "Актуализация данных");

Паспорт (первая и вторая страница) или ID — копия с обеих сторон;

Налоговый номер;

Также в зависимости от ситуации могут потребовать дополнительно:

документы, подтверждающие смену фамилии (если это является причиной актуализации);

другие документы, подтверждающие необходимость изменения данных.

Передать собранный пакет документов можно одним из наиболее удобных способов:

Отсканировать или сделать четкие фотографии каждого документа и отправить по электронной почте. Отправить копии документов по почте по адресу: г. Кропивницкий, индекс 25001, ООО ГК "Нафтогаз Украины". Обратиться в ближайшее отделение банка-партнера ПУМБ, Укргазбанк, Ощадбанк.

Ознакомиться с полным перечнем отделений, в которые можно обратиться, можно на сайте в разделе "Центры обслуживания".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в газоснабжающей компании призвали клиентов уже сейчас снизить финансовую нагрузку по коммунальным счетам в преддверии предстоящего зимнего периода. Украинцам рекомендовали по возможности пополнить личные счета летом, чтобы избежать проблем с оплатой в холодное время года, когда суммы в счетах будут значительно выше. Внести средства на личный счет уже сейчас можно несколькими способами.

Ранее Новини.LIVE писали о необходимости проведения поверки различных счетчиков. Согласно законодательству, периодичность проверки приборов зависит от их типов. В частности, для электросчетчиков проверка требуется один раз в четыре года, для газовых счетчиков класса точности 1,0 — каждые два года. При этом для газовых счетчиков можно не проводить проверку в течение максимального промежутка времени.