Выплаты на дрова и газ: кто из украинцев должен подать новое заявление в 2026 году

Женщина с документами, деньги. Фото: Freepik, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские домохозяйства, не имеющие централизованного отопления, могут получить от государства субсидию на покупку дров, другого твердого топлива и сжиженного газа на отопительный сезон 2026–2027 годов. В частности, на дрова выделяется около 9 000 грн, а жители некоторых прифронтовых регионов смогут оформить выплату до 19 400 грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

Кому предоставят субсидию на дрова в 2026 году

Главной особенностью данной помощи является то, что она не продлевается автоматически, даже если домохозяйство получало средства на топливо ранее, для повторного назначения необходимо подать новое заявление.

Помощью могут воспользоваться граждане Украины и иностранцы, если подтвердят недостаточный уровень доходов для самостоятельной покупки топлива.

В частности, такая поддержка гарантируется:

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внутренне перемещенным лицам;

жителям прифронтовых/деоккупированных территорий;

многодетным семьям;

одиноким пенсионерам;

людям с инвалидностью;

другим малообеспеченным домохозяйствам.

Отдельные льготные категории, в частности участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших защитников, могут воспользоваться особыми условиями предоставления льготы.

Главным условием для получения помощи является тот факт, что помещение отапливается печью на твердом топливе. Это необходимо указать в заявлении, а при необходимости — подтвердить соответствующими документами.

Субсидию назначают на одно домохозяйство один раз в календарный год.

Какие суммы можно получить на дрова и газ

Расчеты выплаты производятся с учетом норматива твердого топлива и доходов семьи. В 2026 году речь идет о следующих показателях:

норма на твердое топливо — 2 тонны;

максимальная стоимость 1 тонны — 4 602 грн;

расчетная стоимость 2 тонн — 9 205 грн.

Речь идет о максимально возможной расчетной стоимости нормативного объема топлива, тогда как фактическая сумма субсидии будет определяться индивидуально, в зависимости от размера дохода.

Жители прифронтовых регионов могут воспользоваться программой финансовой поддержки на покупку твердого печного топлива, реализуемой международными гуманитарными организациями. Согласно условиям, размер выплат составит 19 400 грн.

Что касается сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд, то сумма будет зависеть от количества человек:

один или два человека — до 920 грн;

три или четыре человека — до 1 380 грн;

пять и более человек — до 1 841 грн.

Максимальная стоимость одного баллона, учитываемая при расчете, составит 460 грн. Как и в случае с дровами, фактическая сумма субсидии будет зависеть от дохода.

Для оформления могут понадобиться следующие документы:

Заявление о назначении субсидии; Декларация о доходах/расходах домохозяйства; Паспорт/другой документ, удостоверяющий личность; Идентификационный код; Реквизиты банковского счета в формате IBAN; Информация/документ о наличии в жилье печного отопления.

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