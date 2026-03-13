Видео
Главная Финансы Новые спецсчета в Ощадбанке — кому необходимо обратиться в ПФУ

Новые спецсчета в Ощадбанке — кому необходимо обратиться в ПФУ

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 06:01
Госпомощь в Ощадбанке — украинцам объяснили, кому нужно обратиться в ПФУ
Женщина с картой, банк. Фото: Freepik, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" рассказали о правилах открытия счетов для получения помощи, тем, кто переехал. Украинцам уточнили, что место привязано к тем отделениям, где были оформлены данные со стороны Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом говорится в сообщении Ощадбанка в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.



Какие проблемы со счетами имеют клиенты Ощадбанка

Некоторые граждане просят объяснить, когда возникнет возможность открытия счетов для получения госпомощи в другой области, отличной от места регистрации.

Граждане, проживающие во время войны по другим адресам, не могут оформить некоторые новые соцвыплаты. Для этого им советуют ехать в те отделения областей, где проживали ранее. Речь идет о необходимости введения возможности перевода счета в другую область.

"Когда решится вопрос об открытии счетов и получения карт в другой области?", — отмечается в сообщении.

Объяснение Ощадбанка относительно счетов

Представитель Ощадбанка сообщил, что сейчас возможности получения карты в другой области нет. Для этого клиенту необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд для внесения изменений в заявку на получение помощи.

В финучреждении уже работают над изменениями, которые позволят открывать и получать карту в любой области без дополнительного обращения в ПФУ. Сейчас такого механизма еще нет.

В банке отметили, что, согласно правилам, счет открывается Ощадбанком только в той области, которую указывает Пенсионный фонд.

"Относительно доведенной ранее информации, то для возможности получения карты в другой области клиенту нужно будет обращаться в ПФУ и вносить изменения в заявку на получение помощи. В то же время, банк работает над механизмом, который позволит открывать и получать карту в любой области без обращения в ПФУ. Поскольку такой механизм еще не разработан, то никаких сроков сообщить мы не можем. Счет открывается Ощадбанком в той области, которую указывает ПФУ", — говорится в сообщении.

Новые спецсчета в Ощадбанке

По данным банковского финучреждения, Ощадбанк начал открывать специальные счета для зачисления новой помощи для украинских семей на детей. Госбанк является уполномоченным для осуществления начисления выплат в 2026 году. Ожидается, что впоследствии воспользоваться услугой по получению соцвыплат можно будет с помощью "Дії".

Согласно правилам, предоставление денежной помощи в связи с беременностью и родами, а также других выплат происходит только на счета со специальным режимом использования "Дія.Картка".

С таких карт запрещается снимать наличные или осуществлять переводы на другие счета. Расчеты будут возможны только в безналичной форме на счета учреждений, торговых точек или аптек.

Такая помощь считается целевой, поэтому средства с карты с особым режимом использования разрешается использовать только на товары из определенных списков.

Еще мы писали, что граждане не могут получить "Карту киевлянина" в "Ощадбанке" в марте 2026 года. В финучреждении дали объяснение появления таких проблем и уточнили, когда произойдет ее решение.

Также мы рассказывали, что пенсионеры в Ощадбанке могут воспользоваться возможностью получить денежное вознаграждение. Речь идет о сумме в 5 000 грн за расчеты банковскими картами Mastercard от 500 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
