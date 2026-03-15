Максимальные поступления на счета — кто должен раскрыть Ощаду

Банковское отделение.

У клиентов госфинучреждение "Ощадбанк" может запрашивать максимальный объем финансовых операций (поступлений) в месяц в рамках требований законодательства по актуализации данных. Клиенты должны знать нюансы, как правильно посчитать сумму, ведь это обезопасит от блокировок счета в случае превышения суммы.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка.

Обнародование максимального дохода в Ощадбанке

По информации банка, клиенты могут получать время от времени уведомления о необходимости предоставления данных о максимальном объеме финансовых операций (поступлений) в месяц. Там пояснили, что такое требование продиктовано постановлением правления Национального банка Украины (НБУ) №110 "Об утверждении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга".

Целью такого документа является совершение мероприятий для предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения во время военного положения.

Банк может запросить у клиента ориентировочную сумму поступлений на все счета и карты.

Как правильно посчитать объем операций в Ощаде

Важно правильно посчитать сумму, поскольку именно это может обезопасить от блокировок счета в случае превышения объема поступлений за месяц.

В банке объяснили, что клиент должен самостоятельно определить максимальный объем в национальной валюте, который может поступить на все карты и счета совокупно в течение календарного месяца. Речь идет о таких:

текущих счетах;

кредитных счетах;

депозитных счетах;

счетах в нацвалюте;

в иностранной валюте.

Согласно правилам, если предусмотрены поступления в иностранной валюте, то гражданин должен указать эквивалентную сумму в гривне по действующему курсу НБУ на момент обнародования данных.

При этом при планировании максимальной суммы поступлений не нужно учитывать суммы переводов между своими счетами, открытыми в Ощадбанке.

Правила актуализации информации

Банк может отправлять уведомления с просьбой обновить данные. Такая процедура проста и оперативна, однако на нее отводится месяц. Если за этот период не подать актуальные сведения, то клиенту могут ограничить доступ к услугам банка.

Актуализировать информацию разрешено как лично в отделении банка, так и дистанционно. Если речь идет о приложении "Мобильный Ощад, то для этого надо сделать всего несколько шагов:

зайти в полученное сообщение об актуализации данных;

войти в собственный профиль в разделе "Еще";

перечитать информацию, представленную ранее;

подтвердить или дополнить, если произошли изменения.

Однако в случае новых паспортных данных — нужно самостоятельно прийти в банковское отделение и предоставить документы для внесения изменений.

Периодичность актуализации данных для каждого является индивидуальной, однако не реже одного раза в течение пяти лет.

