Максимальные поступления на счета — кто должен раскрыть Ощаду
У клиентов госфинучреждение "Ощадбанк" может запрашивать максимальный объем финансовых операций (поступлений) в месяц в рамках требований законодательства по актуализации данных. Клиенты должны знать нюансы, как правильно посчитать сумму, ведь это обезопасит от блокировок счета в случае превышения суммы.
Обнародование максимального дохода в Ощадбанке
По информации банка, клиенты могут получать время от времени уведомления о необходимости предоставления данных о максимальном объеме финансовых операций (поступлений) в месяц. Там пояснили, что такое требование продиктовано постановлением правления Национального банка Украины (НБУ) №110 "Об утверждении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга".
Целью такого документа является совершение мероприятий для предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения во время военного положения.
Банк может запросить у клиента ориентировочную сумму поступлений на все счета и карты.
Как правильно посчитать объем операций в Ощаде
Важно правильно посчитать сумму, поскольку именно это может обезопасить от блокировок счета в случае превышения объема поступлений за месяц.
В банке объяснили, что клиент должен самостоятельно определить максимальный объем в национальной валюте, который может поступить на все карты и счета совокупно в течение календарного месяца. Речь идет о таких:
- текущих счетах;
- кредитных счетах;
- депозитных счетах;
- счетах в нацвалюте;
- в иностранной валюте.
Согласно правилам, если предусмотрены поступления в иностранной валюте, то гражданин должен указать эквивалентную сумму в гривне по действующему курсу НБУ на момент обнародования данных.
При этом при планировании максимальной суммы поступлений не нужно учитывать суммы переводов между своими счетами, открытыми в Ощадбанке.
Правила актуализации информации
Банк может отправлять уведомления с просьбой обновить данные. Такая процедура проста и оперативна, однако на нее отводится месяц. Если за этот период не подать актуальные сведения, то клиенту могут ограничить доступ к услугам банка.
Актуализировать информацию разрешено как лично в отделении банка, так и дистанционно. Если речь идет о приложении "Мобильный Ощад, то для этого надо сделать всего несколько шагов:
- зайти в полученное сообщение об актуализации данных;
- войти в собственный профиль в разделе "Еще";
- перечитать информацию, представленную ранее;
- подтвердить или дополнить, если произошли изменения.
Однако в случае новых паспортных данных — нужно самостоятельно прийти в банковское отделение и предоставить документы для внесения изменений.
Периодичность актуализации данных для каждого является индивидуальной, однако не реже одного раза в течение пяти лет.
