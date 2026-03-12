Видео
Главная Финансы В Ощаде возможны проблемы с зачислением средств — что нужно знать

В Ощаде возможны проблемы с зачислением средств — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 06:01
Проблемы с терминалами Ощадбанка — как не потерять крупные суммы средств
Деньги и карта, банковское отделение. Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В терминалах государственного "Ощадбанка" могут возникать проблемы с операциями в банкоматах и терминалах во время перебоев в электроснабжении. Так, один из клиентов сообщил, что до сих пор ждет возврата незачисленных средств из-за сбоя устройства.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение на портале "Минфин", где клиенты оставляют отзывы о работе банков.

Читайте также:

Проблема с зачислением средств в Ощадбанке

Как отмечается на портале, клиент намеревался внести средства на счет через платежный терминал. Однако во время осуществления такой операции выключилась электроэнергия, устройство перезагрузилось и показало, что операция не завершена.

Мужчина сразу обратился в отделение, где подал заявление, на рассмотрение которого должно было уйти 30 дней. Через это время гражданин обратился в банк повторно, однако там заявили, что не находят заявление среди зарегистрированных.

"Значит, средства я внес, но они не зачислили на карту, я сразу обратился в отделение и подал заявление. Мне сказали, что банк рассматривает в течение 30 дней, я прочитал и постоянно смотрел на зачисление средств. Но прошло 30 дней 09.02.2026 — 09.03.2026, а результата ноль, я обратился в отделение и меня шокировали, сказали, что моего заявления не видят зарегистрированным", — говорится в сообщении.

Выяснять проблему поручили техническому отделу, однако клиент прибегнул к радикальным действиям. Он, не дожидаясь результатов выяснения причин в отделении банка, сразу подал жалобу в Национальный банк Украины (НБУ).

Как действовать в случае потери средств в банкоматах

Ранее украинцам рекомендовали быть бдительными во время операций в банкоматах или терминалах самообслуживания, поскольку сохраняется высокая угроза сбоя техники из-за регулярных и непредсказуемых отключений электроэнергии.

Гражданам дали инструкцию, как действовать в случае проблем со средствами во время операций с банковской техникой. При таких обстоятельствах необходимо:

  1. Сразу позвонить в службу поддержки банка;
  2. Записать или сфотографировать номер устройства;
  3. Установить точный адрес банкомата;
  4. Указать, с какой карты была выполнена операция, сумму, время;
  5. Заблокировать и заменить на новую в случае оставления карты в устройстве.

Что еще нужно знать о возврате денег

Как правило, в случае незачисления средств механизм возврата средств является непродолжительным, ведь инкассация банкоматов осуществляется раз в неделю. В случае обнаружения излишка можно ожидать возврата за считанные дни.

Однако, если средства были потеряны из другого финучреждения, то гражданин должен подать заявление в банк по инструкции и регламенту. На это отводят от 5 до 30 дней и более. Максимально процедура может занять 180 суток.

Для снижения риска потери средств в терминалах или банкоматах надо придерживаться таких правил:

  • избегать операций в незнакомых банкоматах;
  • снимать средства в том банкомате финучреждения, выпустившего карту;
  • желательно выполнять операции внутри помещения;
  • избегать снятия крупных сумм денег.

Ранее мы писали, какие есть проблемы в получении "Карт киевлянина" в Ощадбанке. Оформление пластиковых носителей невозможно из-за предприятия, занимающегося их изготовлением.

Еще мы сообщали, что в Ощадбанке могут ограничивать доступ к счетам с пенсионными средствами, в частности, в рамках действия закона о финансовом мониторинге. Некоторые украинцы рассказывают, что не могут свободно оперировать собственными деньгами из-за проверок.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
