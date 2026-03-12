Проблемы с терминалами Ощадбанка — как не потерять крупные суммы средств

В Ощаде возможны проблемы с зачислением средств — что нужно знать
В терминалах государственного "Ощадбанка" могут возникать проблемы с операциями в банкоматах и терминалах во время перебоев в электроснабжении. Так, один из клиентов сообщил, что до сих пор ждет возврата незачисленных средств из-за сбоя устройства.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение на портале "Минфин", где клиенты оставляют отзывы о работе банков.
Проблема с зачислением средств в Ощадбанке
Как отмечается на портале, клиент намеревался внести средства на счет через платежный терминал. Однако во время осуществления такой операции выключилась электроэнергия, устройство перезагрузилось и показало, что операция не завершена.
Мужчина сразу обратился в отделение, где подал заявление, на рассмотрение которого должно было уйти 30 дней. Через это время гражданин обратился в банк повторно, однако там заявили, что не находят заявление среди зарегистрированных.
"Значит, средства я внес, но они не зачислили на карту, я сразу обратился в отделение и подал заявление. Мне сказали, что банк рассматривает в течение 30 дней, я прочитал и постоянно смотрел на зачисление средств. Но прошло 30 дней 09.02.2026 — 09.03.2026, а результата ноль, я обратился в отделение и меня шокировали, сказали, что моего заявления не видят зарегистрированным", — говорится в сообщении.
Выяснять проблему поручили техническому отделу, однако клиент прибегнул к радикальным действиям. Он, не дожидаясь результатов выяснения причин в отделении банка, сразу подал жалобу в Национальный банк Украины (НБУ).
Как действовать в случае потери средств в банкоматах
Ранее украинцам рекомендовали быть бдительными во время операций в банкоматах или терминалах самообслуживания, поскольку сохраняется высокая угроза сбоя техники из-за регулярных и непредсказуемых отключений электроэнергии.
Гражданам дали инструкцию, как действовать в случае проблем со средствами во время операций с банковской техникой. При таких обстоятельствах необходимо:
- Сразу позвонить в службу поддержки банка;
- Записать или сфотографировать номер устройства;
- Установить точный адрес банкомата;
- Указать, с какой карты была выполнена операция, сумму, время;
- Заблокировать и заменить на новую в случае оставления карты в устройстве.
Что еще нужно знать о возврате денег
Как правило, в случае незачисления средств механизм возврата средств является непродолжительным, ведь инкассация банкоматов осуществляется раз в неделю. В случае обнаружения излишка можно ожидать возврата за считанные дни.
Однако, если средства были потеряны из другого финучреждения, то гражданин должен подать заявление в банк по инструкции и регламенту. На это отводят от 5 до 30 дней и более. Максимально процедура может занять 180 суток.
Для снижения риска потери средств в терминалах или банкоматах надо придерживаться таких правил:
- избегать операций в незнакомых банкоматах;
- снимать средства в том банкомате финучреждения, выпустившего карту;
- желательно выполнять операции внутри помещения;
- избегать снятия крупных сумм денег.
