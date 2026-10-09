Выплаты от УВКБ ООН: где малоимущим семьям гарантируют 12 300 грн

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) возобновило регистрацию на получение денежной помощи в ряде громад Черкасской области. Обратиться за выплатами могут беженцы и внутренние переселенцы. Приоритет будет отдаваться гражданам, относящимся к социально-экономически уязвимым категориям населения.

О том, где можно будет подать заявки на выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Условия программы помощи от УВКБ ООН

Согласно сообщению организации, обратиться за оформлением денежной помощи от УВКБ ООН смогут четыре категории граждан. А именно:

Первая категория: Домохозяйства, переместившиеся за последние 45 дней из-за угроз для жизни, обстрелов или принудительной эвакуации.

Вторая категория: Домохозяйства, переместившиеся в период от 46 дней до шести месяцев из-за угрозы для жизни, атак или обязательной эвакуации.

Третья категория: Домохозяйства, вернувшиеся из-за границы в Украину после выезда в связи с военными действиями (с 24 февраля 2022 года) не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад.

Четвертая категория: Домохозяйства, вернувшиеся на место постоянного проживания после вынужденного выезда в другие регионы, не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад.

Для всех вышеуказанных категорий действуют следующие требования:

Доход не выше 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц;

Близость жилья к линии фронта;

Плохие условия проживания;

Наличие категории уязвимости (пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи, малообеспеченные).

В зависимости от обстоятельств будет предоставлено 10 800 грн или 12 300 грн.

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Где возобновилась регистрация на получение помощи

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев возобновило регистрацию на получение денежной помощи в следующих громадах Черкасской области:

Черкассы;

Смила;

Золотоноша;

Драбов;

Чернобай;

Шпола;

Канев;

Чигирин;

Каменка.

Как подать заявку на денежную помощь

Для предварительной записи на получение выплат от УВКБ необходимо заполнить специальную форму.

После чего организаторы пригласят на прием тех заявителей, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи. О дне и времени сообщат по телефону.

"Уважаемые подписчики, запись в электронную очередь возобновлена! Прием будет проходить по предварительной записи. После записи в электронную очередь необходимо дождаться звонка сотрудников пункта сбора данных", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью УВКБ ООН принимает заявки также от беженцев и переселенцев в Ивано-Франковской области. Согласно программе, каждый может получить до 12 300 грн. В частности, ключевой приоритет отдан украинцам, относящимся к уязвимым группам.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью граждане могут получить 19 400 грн на зиму на твердое топливо. Денежную помощь предоставляет Международный комитет Красного Креста. Помощь доступна для жителей Черниговской области. Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий населения.