Выплаты для людей с инвалидностью I-III групп: где можно оформить помощь в 1 800 грн

Весной 2026 года для людей с инвалидностью І-ІІІ групп и других социально уязвимых групп, можно оформить денежную помощь в 1 800 грн, рассчитанную на шесть месяцев. Выплаты доступны в одном из украинских регионов от представительства Красного Креста.

Где можно оформить денежную помощь в 1 800 грн

Оформить дополнительную денежную поддержку можно в Путивльской громаде прифронтовой Сумской области. Речь идет об участии в проекте "Помощь в реагировании на национальные кризисы, гуманитарные операции и укрепление устойчивости", в рамках которого социально незащищенным категориям граждан будут предоставлять выплаты, рассчитанные на шесть месяцев. Он реализуется при поддержке Государственного департамента Соединенных Штатов.

Проект призван оказать финансовую поддержку семьям на базовые потребности в продуктах, лекарствах, оплате коммунальных услуг, оплате транспорта, одежде и обуви. Благодаря ему уменьшится финансовое давление на семьи, что обезопасит от появления долгов и необходимости экономии на самом необходимом.

Обратиться за оформлением денежной помощи могут жители нескольких старостинских округов Путивльской громады:

Зиновского;

Бабинского;

Волокитинского;

Вязенского;

Зареччанского;

Рудневского.

Приоритетными будут следующие категории граждан:

Домохозяйства с людьми с инвалидностью I-III групп; Семьи с гражданами от 65 лет; Внутренние переселенцы; Родители, которые воспитывают от двух детей; Одинокие родители/опекуны, имеющие малолетних детей; Малообеспеченные семьи.

Размер финансовой помощи и как оформить

По условиям программы, денежную помощь можно будет оформить через областную организацию Общества Красного Креста. На каждого человека в семье выплатят по 1 800 грн в месяц. Поскольку помощь рассчитана на полгода, то каждый разово получит по 10 800 грн.

Жителям Путивльской громады можно обратиться за консультацией по оформлению помощи по следующему номеру телефона (пн-пт 10:00-15:00): +38 (095) 570-37-53.

