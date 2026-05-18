Выплаты для людей с инвалидностью I-III групп: где можно оформить помощь в 1 800 грн

Людям с инвалидностью І-ІІІ групп выплатят 1800 грн: кто получит
Весной 2026 года для людей с инвалидностью І-ІІІ групп и других социально уязвимых групп, можно оформить денежную помощь в 1 800 грн, рассчитанную на шесть месяцев. Выплаты доступны в одном из украинских регионов от представительства Красного Креста.
Об этом говорится в сообщении организаторов, информируют Новини.LIVE.
Где можно оформить денежную помощь в 1 800 грн
Оформить дополнительную денежную поддержку можно в Путивльской громаде прифронтовой Сумской области. Речь идет об участии в проекте "Помощь в реагировании на национальные кризисы, гуманитарные операции и укрепление устойчивости", в рамках которого социально незащищенным категориям граждан будут предоставлять выплаты, рассчитанные на шесть месяцев. Он реализуется при поддержке Государственного департамента Соединенных Штатов.
Проект призван оказать финансовую поддержку семьям на базовые потребности в продуктах, лекарствах, оплате коммунальных услуг, оплате транспорта, одежде и обуви. Благодаря ему уменьшится финансовое давление на семьи, что обезопасит от появления долгов и необходимости экономии на самом необходимом.
Обратиться за оформлением денежной помощи могут жители нескольких старостинских округов Путивльской громады:
- Зиновского;
- Бабинского;
- Волокитинского;
- Вязенского;
- Зареччанского;
- Рудневского.
Приоритетными будут следующие категории граждан:
- Домохозяйства с людьми с инвалидностью I-III групп;
- Семьи с гражданами от 65 лет;
- Внутренние переселенцы;
- Родители, которые воспитывают от двух детей;
- Одинокие родители/опекуны, имеющие малолетних детей;
- Малообеспеченные семьи.
Размер финансовой помощи и как оформить
По условиям программы, денежную помощь можно будет оформить через областную организацию Общества Красного Креста. На каждого человека в семье выплатят по 1 800 грн в месяц. Поскольку помощь рассчитана на полгода, то каждый разово получит по 10 800 грн.
Жителям Путивльской громады можно обратиться за консультацией по оформлению помощи по следующему номеру телефона (пн-пт 10:00-15:00): +38 (095) 570-37-53.
