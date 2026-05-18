Главная Финансы Людям с инвалидностью І-ІІІ групп выплатят 1800 грн: кто получит

Людям с инвалидностью І-ІІІ групп выплатят 1800 грн: кто получит

Дата публикации 18 мая 2026 13:06
Выплаты для людей с инвалидностью I-III групп: где можно оформить помощь в 1 800 грн
Благотворители, деньги. Фото: Красный Крест, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Весной 2026 года для людей с инвалидностью І-ІІІ групп и других социально уязвимых групп, можно оформить денежную помощь в 1 800 грн, рассчитанную на шесть месяцев. Выплаты доступны в одном из украинских регионов от представительства Красного Креста.

Об этом говорится в сообщении организаторов, информируют Новини.LIVE.

Где можно оформить денежную помощь в 1 800 грн

Оформить дополнительную денежную поддержку можно в Путивльской громаде прифронтовой Сумской области. Речь идет об участии в проекте "Помощь в реагировании на национальные кризисы, гуманитарные операции и укрепление устойчивости", в рамках которого социально незащищенным категориям граждан будут предоставлять выплаты, рассчитанные на шесть месяцев. Он реализуется при поддержке Государственного департамента Соединенных Штатов.

Проект призван оказать финансовую поддержку семьям на базовые потребности в продуктах, лекарствах, оплате коммунальных услуг, оплате транспорта, одежде и обуви. Благодаря ему уменьшится финансовое давление на семьи, что обезопасит от появления долгов и необходимости экономии на самом необходимом.

Обратиться за оформлением денежной помощи могут жители нескольких старостинских округов Путивльской громады:

  • Зиновского;
  • Бабинского;
  • Волокитинского;
  • Вязенского;
  • Зареччанского;
  • Рудневского.

Приоритетными будут следующие категории граждан:

  1. Домохозяйства с людьми с инвалидностью I-III групп;
  2. Семьи с гражданами от 65 лет;
  3. Внутренние переселенцы;
  4. Родители, которые воспитывают от двух детей;
  5. Одинокие родители/опекуны, имеющие малолетних детей;
  6. Малообеспеченные семьи.

Размер финансовой помощи и как оформить

По условиям программы, денежную помощь можно будет оформить через областную организацию Общества Красного Креста. На каждого человека в семье выплатят по 1 800 грн в месяц. Поскольку помощь рассчитана на полгода, то каждый разово получит по 10 800 грн.

Жителям Путивльской громады можно обратиться за консультацией по оформлению помощи по следующему номеру телефона (пн-пт 10:00-15:00): +38 (095) 570-37-53.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 мая 2026 года в Киеве UNHCR Ukraine будет принимать заявки на выплату денежной помощи. Подать запросы могут внутренние переселенцы и беженцы. ВПЛ предоставят в зависимости от жизненных ситуаций до 12 300 грн.

Также Новини.LIVE писали, что до конца июня можно зарегистрироваться в программе от Датского совета по делам беженцев. Такая возможность доступна в Харьковской и Николаевской областях. Предусматривается оказание помощи для предпринимателей, пострадавших от войны, в размере до 5 000 долларов.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
