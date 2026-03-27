Финпомощь от Каритас: гранты предоставляют в одном из регионов

Гривневые купюры в руках человека. Фото: Новини.LIVE

Весной 2026 года представительство международного благотворительного фонда "Каритас Украины" реализует программу поддержки сельского хозяйства, которым, в частности, занимаются внутренне перемещенные лица (ВПЛ). В ее рамках наиболее уязвимые категории граждан смогут получить финансовые гранты.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на сообщение организаторов.

Кому и где доступны агрогранты от Каритас

Речь идет о воплощении проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", предусматривающего предоставление безвозвратной денежной помощи на поддержку и развитие домохозяйств.

Реализует его БО "Каритас Полтава" в ряде громад Полтавской области.

"В рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" начинается регистрация на агрогранты в Полтавской ТГ, Кобеляцкой, Лубенской громадах. Помощь направлена на поддержку и развитие домохозяйств для обеспечения пищевых потребностей собственной семьи", — говорится в сообщении.

К участию в грантовом проекте приглашают внутренних переселенцев и местных жителей, у которых было повреждено имущество в связи с боевыми действиями. Также необходимо соответствовать следующим требованиям:

быть заинтересованными в восстановлении/развитии сельского хозяйства;

пользоваться землей площадью от 0,05 га до 1 га (собственность/аренда);

не планировать переезд в ближайшие шесть месяцев и иметь уязвимость.

Речь идет о таких критериях уязвимости для потенциальных участников:

Многодетные семьи (от трех детей до 18 лет); Лица с инвалидностью; Люди с тяжелыми заболеваниями; Одинокие родители, опекуны несовершеннолетних детей/недееспособных людей; Беременные женщины и семьи с детьми до трех лет; Лица пожилого возраста от 60 лет; Безработные в возрасте от 50 лет (без регулярных доходов).

Ограничения для участия в программе и как подать заявку

Согласно другим условиям, даже при наличии уязвимости и соответствия условиям, граждане не смогут принять участие в проекте, если доход будет превышать 8 422 грн на одного человека, а также, если получали аналогичную помощь от других организаций за последние девять месяцев.

Уточнить детали по программе можно по телефону горячей линии в будни с 9.00 до 17.00: 050 346 46 93.

Также нужно заполнить специальную форму для предварительной регистрации.

Частые вопросы

Какая еще поддержка доступна от Каритас

Также весной в трех регионах граждане могут получить грантовую помощь по программе "REMARKET". Она предусматривает предоставление украинцам помощи в сфере предпринимательства. Принять участие в ней могут микро- и малые предприниматели из нескольких городов: в Виннице, Житомире, Николаеве. Участники смогут получить до 237 тыс. грн.

Необходимо лишь пройти процедуру отбора, создать бизнес-план. Самые успешные проекты получат финансовую поддержку.

Новая помощь от Каритас в марте

Также реализуют проект "Денежная помощь и устойчивость для Украины. Фаза 4", в рамках которого жителям Харькова будут доступны несколько видов разнообразной помощи. В частности, можно будет получить психологическую поддержку, а также денежную помощь. Обратиться за помощью можно в Центр предоставления административных услуг в Харькове.