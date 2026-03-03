Неуплата за электроэнергию в 2026 году — когда грозит отключение услуги

Человек проверяет платежки. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине даже во время войны граждане обязаны ежемесячно передавать оператору системы распределения фактические данные со счетчика электроэнергии и вовремя рассчитываться за коммунальные услуги. В случае появления долгов может возникнуть угроза отключения электроснабжения.

О том, при каких обстоятельствах могут лишить услуги, рассказывают Новини.LIVE.

Могут ли отключить электроэнергию за неуплату в 2026 году

В этом году из-за неуплаты по коммунальным счетам за свет потребителям может начисляться пеня и штрафы. Два года назад правительство отменило мораторий, введенный в марте 2022 года, на отключение коммунальных услуг из-за задолженности. Оставили действие моратория только на тех территориях, где продолжаются боевые действия с РФ, или которые попали под временную оккупацию.

Неуплата счетов в течение длительного периода может привести к тому, что поставщики рассмотрят вопрос прекращения электроснабжения. К отключению электричества может привести даже долг в 3000 грн, неоплаченный более двух месяцев, объясняли ранее в Минэнерго.

Отключение электроэнергии осуществляется согласно порядку, установленному Правилами розничного рынка электроэнергии, утвержденными постановлением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), №312 от 14 марта 2018 года.

Как происходит процедура лишения света

По правилам, поставщики обязаны заблаговременно уведомлять потребителей об угрозе прекращения предоставления услуги электроснабжения. На это отводится 10 рабочих дней до даты отключения.

В случае, если потребитель за это время решит вопрос задолженности (оплатит всю сумму или заключит соглашение о реструктуризации с поставщиком) — электроснабжение не прекратят.

Если же потребитель не согласится с суммой задолженности, то имеет право требовать от поставщика или оператора системы распределения проверки объемов потребленного электричества или размера начислений. Также предусмотрена возможность обращения в суд. При этом на период рассмотрения спора в суде поставки электроэнергии не могут быть прекращены.

Что будет с тарифами весной 2026 года

В течение марта-апреля украинские потребители будут платить за каждый кВт-ч 4,32 грн, как и зимой. Тем гражданам, которые используют электричество для отопления, будет доступен сниженный тариф до 30 апреля 2026-го.

Речь идет о следующих условиях:

объем потребления до 2000 кВт-ч — 2,64 грн за кВт-ч,

объем потребления более 2000 кВт-ч — 4,32 грн за кВт-ч.

Стоимость электроэнергии зафиксирована в постановлении правительства № 632. В целом тариф могут пересмотреть после с 1 мая, однако министр энергетики Денис Шмыгаль на днях заверил, что власти не будут менять цены на электричество, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме и необходимость финансирования ремонтов, по крайней мере, до конца текущей весны.

Ранее мы писали, что Кабинет министров не планирует повышать тарифы на газ и тепло. В то же время, решение по тарифам на воду должны принимать органы местного самоуправления.

Еще мы рассказывали, что весной украинцы могут получить двойные квитанции за коммуналку. В связи с отсутствием платежек за январь суммы будут добавлены к февральским начислениям.