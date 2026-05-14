Какую сумму можно снять с заблокированных счетов: украинцам объяснили

В Украине долги с граждан в рамках исполнительного производства взыскивают по новым правилам. Например, недвижимость можно потерять, если долг превышает сумму в более 400 000 гривен. При этом изъятие будет происходить только в крайних случаях.

Об этом сказал в эфире парламентского канала Рада заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко, передает Новини.LIVE.

За какой долг забирают недвижимость

Недвижимость у должников изымали и раньше: объект оказывался на торгах, а вырученную сумму использовали для того, чтобы погасить задолженность. Но теперь Верховная Рада Украины (ВРУ), как рассказал Гайченко, повысила сумму долга.

"Раньше надо было 200 000, а теперь надо 450 000 гривен. Таким образом, Верховная Рада, поддержав нашу инициативу, даже улучшила положение должников", — сказал чиновник.

Какие счета арестовывают и можно ли пользоваться деньгами

Гайченко также отметил, что почти все банки подключились к системе исполнительного производства, поэтому счета должника блокируются автоматически. Под ограничения подпадают все его деньги. Но при всем этом, человек все же не полностью теряет доступ к деньгам.

"До конца военного времени, по заявлению любого человека, можно разблокировать счет для того, чтобы средствами можно было пользоваться в пределах около 15 000 грн в месяц", — подчеркнул Гайченко.

Он добавил, что это условие действует во время войны для того, чтобы у человека все же была возможность закрывать определенные собственные потребности.

