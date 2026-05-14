Должникам за коммуналку следует учесть один нюанс: важная льгота под угрозой

Пожилые люди на улице, счета за коммуналку. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, которые имеют просроченную задолженность по оплате коммунальных услуг, не смогут получить субсидию, которая сейчас монетизирована и поступает в виде денежной выплаты. Однако в этом вопросе есть определенные ограничения и исключения.

О нюансах получения субсидии при наличии долгов за коммуналку рассказала пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Волынской области, передают Новини.LIVE.

Из-за каких долгов не назначат субсидию

В Украине жилищную субсидию могут не предоставить в случае наличия просроченной задолженности за коммунальные услуги. Речь идет о долге, который не оплачивается более трех месяцев и превышает установленный государством порог.

В соответствии с пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №848 от 21 октября 1995 года, помощь не назначают, если сумма задолженности за одну или несколько жилищно-коммунальных услуг на момент обращения превышает 680 грн.

Для отдельных категорий семей действуют другие условия. В частности, для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей допустимый размер долга составляет до 4 000 грн.

Читайте также:

Информацию об имеющейся задолженности предоставляют:

управляющие домами;

ОСМД;

поставщики коммунальных услуг.

В каких случаях долг не станет причиной отказа

Несмотря на наличие задолженности, субсидию все же могут назначить при определенных условиях. Это возможно, если:

человек документально подтвердил погашение долга;

заключен договор о реструктуризации задолженности;

спор по долгу рассматривается в суде, и есть постановление об открытии производства.

Отдельные правила также предусмотрены для внутренне перемещенных лиц. Для ВПЛ задолженность за коммунальные услуги не учитывается, если они проживают в квартире без официального договора аренды, а сам долг возник еще до получения справки переселенца.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что многим украинцам на летний сезон отменят субсидию или уменьшат сумму выплат. В неотапливаемый сезон субсидию могут назначить гражданам, доход которых не позволяет самостоятельно оплачивать коммуналку. Но в этом случае тоже есть исключения.

Также Новини.LIVE писали, кто из субсидиантов должен обратиться в ПФУ в течение 30 дней. Автоматически льготу назначат лишь нескольким категориям украинцев. Большинству же категорий льготников надо уточнить свои данные.