Чек из ресторана — нужно ли платить за подключенный генератор

Практически все заведения питания в Украине из-за частых отключений света пользуются резервными источниками питания. Тем временем в некоторых кафе и ресторанах появилась практика вносить в чек клиентам дополнительную оплату за работу генератора.

Но за такие действия заведения могут получить штраф, рассказал изданию Главком заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Оплата за генераторы

По словам Андрея Крейтора, обычно отдельную строку в чеке "услуга — генератор" заведения питания вносят без согласия клиента. Тогда как Закон "О защите прав потребителей" требует, что посетители или потребители должны понимать, какие услуги им придется оплатить после посещения кафе или ресторана. Поэтому дополнительная оплата за услугу "генератор", если клиент ее не заказывал — это навязывание дополнительной платной услуги или введение потребителя в заблуждение.

Но если в заведении заранее и четко предупредят своих посетителей, что расходы на автономное электропитание включены в стоимость блюд или напитков, тогда не будет нарушения прав потребителей. Однако информацию нужно доносить просто и понятно:

на кассе;

при входе в заведение;

другим очевидным способом.

"Генератор — это инструмент обеспечения непрерывной работы бизнеса, а не самостоятельная услуга для потребителя. Прозрачное ценообразование, надлежащее информирование и соблюдение требований законодательства - основа доверия между бизнесом и покупателем, особенно в сложных условиях", — отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы.

Штрафы для ресторанов

Если клиенты узнают постфактум о том, что им надо будет платить за генератор — заведение может получить денежное наказание. Все потому, что закон предусматривает ответственность за отсутствие понятной информации о цене, поэтому на кафе могут наложить штраф в размере 30% стоимости проданных товаров или услуг, но не менее пяти необлагаемых минимумов (не менее 85 грн).

