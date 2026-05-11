Покупки украинцев за наличные будут проверять: кому придется объяснить происхождение средств

Государственная служба финансового мониторинга Украины начала отдельно анализировать крупные операции с наличными. Речь идет о приобретении дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента.

Об этом сообщил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.

Какие покупки "под прицелом"

Государственная служба финансового мониторинга уделяет особое внимание крупным наличным операциям. Речь идет не о привычных расходах украинцев или личных накоплениях, а о случаях, когда значительные суммы наличных используют для покупки дорогостоящих активов — премиальной недвижимости, люксовых автомобилей и другого ценного имущества.

"Для понимания масштаба: условно элитное авто за $100 000 — это более 4,3 млн грн и около 1,6 тысячи минимальных пенсий. Поэтому, когда такие покупки оплачиваются наличными, вопрос происхождения средств — не формальность, а необходимость", — подчеркнул Пронин.

По его словам, в первую очередь анализируют ситуации, когда расходы человека не соответствуют его официально задекларированным доходам, а источник денег вызывает дополнительные вопросы.

Что еще надо знать украинцам

Также одним из сигналов риска для финмониторинга является внесение наличных через разные банки с использованием одинаковых документов о доходах. Отдельная справка может объяснять определенную операцию, однако специалисты оценивают не только один эпизод, а всю финансовую картину в целом — объемы средств, регулярность операций, связи между ними и реальное происхождение денег.

В Госфинмониторинге отмечают, что постоянно взаимодействуют с банками для выявления подозрительных схем и анализа крупных наличных операций.

В то же время сама по себе наличность не считается нарушением. Однако в случаях покупки дорогого имущества за значительные суммы происхождения этих средств должно быть прозрачным, понятным и подтвержденным документально.

