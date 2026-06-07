Фейковые счета за свет от Минэнерго: какую схему придумали мошенники

Украинцев предупредили об опасных счетах за свет: что с ними не так
Украинцам поступают письма и сообщения от якобы Министерства энергетики. Рассылками занимаются мошенники, которые присылают гражданам фальшивые счета на оплату электроэнергии.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает Новини.LIVE.
Подробнее о мошеннической схеме со счетами за свет
Как пояснили в ЦПД, фишинговая схема заключается в том, чтобы заставить человека открыть подозрительную ссылку. После этого аферисты:
- похищают персональные данные;
- взламывают личные страницы своих жертв в социальных сетях;
- забирают под свой контроль чужие банковские счета.
В то же время в Министерстве энергетики подчеркивают, что никогда не присылали и не будут присылать потребителям письма для оплаты электроэнергии. Такие функции возложены на конкретные энергокомпании, с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине участились случаи, когда аферисты присылают людям фейковые сообщения о якобы денежной помощи, вызове в суд или даже уголовном деле. Так мошенники пытаются завладеть банковскими данными или заставить человека перевести деньги.
Чаще всего свою схему они реализуют в Telegram и Viber: пользователи получают сообщения с запугивающим содержанием и фразами "последний шанс", "срочная оплата", или даже "уголовная ответственность".
Как сообщали Новини.LIVE, мошенники уже обещали населению денежные выплаты от Укрэнерго, Ощадбанка или ООН. В фейковых сообщениях украинцев убеждали, что они должны получить денежную компенсацию за длительные периоды без электроэнергии.
Еще Новини.LIVE рассказывали, что в НБУ тоже предостерегали граждан от обмана. По информации от регулятора, мошенники подделывают письма, используя визуализацию с сайта Нацбанка. Они пытаются получить доступ к компьютерам своих жертв.