Фейковые счета за свет от Минэнерго: какую схему придумали мошенники

Человек с платежкой и деньгами. Фото: Новости.LIVE

Украинцам поступают письма и сообщения от якобы Министерства энергетики. Рассылками занимаются мошенники, которые присылают гражданам фальшивые счета на оплату электроэнергии.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает Новини.LIVE.

Подробнее о мошеннической схеме со счетами за свет

Как пояснили в ЦПД, фишинговая схема заключается в том, чтобы заставить человека открыть подозрительную ссылку. После этого аферисты:

похищают персональные данные;

взламывают личные страницы своих жертв в социальных сетях;

забирают под свой контроль чужие банковские счета.

В то же время в Министерстве энергетики подчеркивают, что никогда не присылали и не будут присылать потребителям письма для оплаты электроэнергии. Такие функции возложены на конкретные энергокомпании, с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине участились случаи, когда аферисты присылают людям фейковые сообщения о якобы денежной помощи, вызове в суд или даже уголовном деле. Так мошенники пытаются завладеть банковскими данными или заставить человека перевести деньги.

Читайте также:

Чаще всего свою схему они реализуют в Telegram и Viber: пользователи получают сообщения с запугивающим содержанием и фразами "последний шанс", "срочная оплата", или даже "уголовная ответственность".

Как сообщали Новини.LIVE, мошенники уже обещали населению денежные выплаты от Укрэнерго, Ощадбанка или ООН. В фейковых сообщениях украинцев убеждали, что они должны получить денежную компенсацию за длительные периоды без электроэнергии.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что в НБУ тоже предостерегали граждан от обмана. По информации от регулятора, мошенники подделывают письма, используя визуализацию с сайта Нацбанка. Они пытаются получить доступ к компьютерам своих жертв.