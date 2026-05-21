НБУ заявил о серьезной угрозе: как не попасть на мошенников

Человек читает сообщение на телефоне. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный банк Украины предупредил граждан о масштабной мошеннической схеме. Злоумышленники маскируют свои сообщения под официальные письма НБУ, используя визуальный дизайн его сайта для обмана людей. После этого на компьютерах жертв появляется вредоносный вирус, дающий хакерам полный удаленный доступ к чужим устройствам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение НБУ в Facebook.

Как действуют интернет-мошенники

Киберпреступники рассылают опасные архивы под видом важных документов. Схема построена на банальном доверии, потому что сообщения приходят якобы от госструктуры.

Жертву заставляют кликнуть на ссылку или скачать прикрепленный архив с каким-нибудь важным перечнем документов или распоряжений. Как только человек распаковывает этот файл, на его компьютер автоматически устанавливается вирус для слива персональных данных и паролей от банкингов.

Нацбанк просит вообще не открывать такие вложения и сразу удалять подозрительную почту.

Читайте также:

Правила безопасности НБУ

В Нацбанке отмечают, что их работники никогда не пишут с почтовых ящиков на бесплатных доменах. Официальная переписка ведется исключительно с корпоративных адресов почты, содержащих домен @bank.gov.ua.

Поэтому любые требования срочно что-либо скачать от имени банка по другим адресам являются стопроцентным фишингом и криминалом.

Как предупреждали Новини.LIVE ранее, мошенники обещают украинцам денежные выплаты от Укрэнерго, Ощадбанка или ООН. Речь идет о компенсации за длительные периоды без света, которую якобы можно получить, если перейти по ссылке и поделиться персональными данными.

Еще Новини.LIVE писали, как правильно покупать товары в интернете без риска потерять деньги. Дело в том, что мошенники часто создают фейковые онлайн магазины, маскируя их под известные бренды. Поэтому украинцам важно соблюдать простые правила, которые помогут раскрыть аферистов.