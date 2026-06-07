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Головна Фінанси Українців попередили про небезпечні рахунки за світло: що з ними не так

Українців попередили про небезпечні рахунки за світло: що з ними не так

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 08:00
Фейкові рахунки за світло від Міненерго: яку схему вигадали шахраї
Людина з платіжкою і грошима. Фото: Новини.LIVE

Українцям надходять листи й повідомлення від нібито Міністерства енергетики. Розсилками займаються шахраї, які надсилають громадянам фальшиві рахунки на оплату електроенергії. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає Новини.LIVE

Детальніше про шахрайську схему з рахунками за світло

Як пояснили у ЦПД, фішингова схема полягає в тому, щоб змусити людину відкрити підозріле посиланнями. Після цього аферисти:

  • викрадають персональні дані; 
  • зламують особисті сторінки своїх жертв у соціальних мережах; 
  • забирають під свій контроль чужі банківські рахунки.

Водночас у Міністерстві енергетики підкреслюють, що ніколи не надсилали й надсилатимуть споживачам листи для оплати електроенергії. Такі функції покладені на конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладені офіційні індивідуальні договори. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки, коли аферисти надсилають людям фейкові повідомлення про нібито грошову допомогу, виклик до суду або навіть кримінальну справу. Так шахраї намагаються заволодіти банківськими даними або змусити людину переказати гроші.\

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Найчастіше свою схему вони реалізовують у Telegram та Viber: користувачі отримують повідомлення із залякуючим змістом та фразами "останній шанс", "термінова оплата", чи навіть "кримінальна відповідальність".

Як повідомляли Новини.LIVE, шахраї вже обіцяли населенню грошові виплати від Укренерго, Ощадбанку чи ООН. У фейкових повідомленнях українців переконувала, що вони мають отримати грошову компенсацію за тривалі періоди без електроенергії. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що в НБУ теж застерігали громадян від обману. За інформацією від регулятора, шахраї підробляють листи, використовуючи візуалізацію з сайту Нацбанку. Вони намагаються отримати доступ до комп'ютерів своїх жертв. 

комунальні послуги електроенергія шахраї
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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