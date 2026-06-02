Украинцы теряют деньги из-за фальшивых сообщений: как распознать обман

В Украине участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за работников государственных учреждений, судов, полиции или других официальных органов.

Людям присылают фейковые сообщения о якобы денежной помощи, вызове в суд или даже уголовном деле. Таким образом аферисты пытаются получить доступ к банковским данным или заставить человека перевести деньги.

Чаще всего злоумышленники используют Telegram, Viber и электронную почту. Сообщения имеют запугивающий характер и усиливают панику фразами "последний шанс", "срочная оплата", или даже "уголовная ответственность".

Как понять, что это обман

Стоит знать, что государственные учреждения не решают вопросы через социальные сети и не спрашивают личные банковские карты.

Существует несколько важных правил:

официальные государственные сайты имеют домен gov.ua;

нельзя переходить по подозрительным ссылкам;

не следует сообщать CVV-код, SMS-коды или пароли;

госуслуги не оплачиваются переводами на частные карты.

Как действовать, если получили подозрительное сообщение

В случае сомнений украинцам советуют:

не открывать подозрительные файлы;

не переходить по ссылкам;

проверять информацию через официальные сайты госорганов;

звонить только на официальные номера;

сообщать о мошенничестве в киберполицию или банк.

