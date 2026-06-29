Клиентов Ощадбанка предупредили о сбоях из-за жары и отключений электричества: как долго могут продолжаться

Девушка с телефоном, вывеска Ощадбанка. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты Ощадбанка в течение дня 29 июня могут столкнуться с временными сбоями в работе некоторых банковских сервисов. В банке пояснили, что из-за аномальной жары и перебоев с электроснабжением возникла необходимость в внеплановых технических работах.

Об этом сообщили в пресс-службе Ощадбанка, передает Новини.LIVE.

Из-за чрезвычайно высокой температуры воздуха и нестабильной работы энергосистемы пришлось провести дополнительную профилактику, что повлияло на работу отдельных сервисов.

В настоящее время технические специалисты уже работают над устранением проблем. В банке заверили, что прилагают максимум усилий, чтобы все сервисы вновь работали стабильно уже к концу дня.

Клиентов попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и принесли извинения за возможные трудности при пользовании банковскими услугами.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, какие тарифы будут действовать для пенсионеров в Ощадбанке в июле. Большинство основных операций для владельцев пенсионных карт останутся бесплатными или будут иметь минимальную комиссию, в частности снятие наличных и пополнение счета. В то же время для отдельных клиентов изменятся правила по некоторым операциям с картами.

Также Новини.LIVE писали, что банки устанавливают ограничения на операции с картами, чтобы защитить клиентов от мошенников. Однако если стандартных лимитов недостаточно, клиенты Ощадбанка могут самостоятельно изменить разрешенную сумму через приложение "Мобильный Ощад" или чат-бот банка.