Тарифы в «Ощадбанке»: что изменится с 1 июля 2026 года

Отделение Ощадбанка, банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный Ощадбанк предупредил о пересмотре ряда тарифов. Обновленные правила для клиентов финансового учреждения вступят в силу с 1 июля 2026 года. Одно из нововведений коснется пенсионных карт.

Уведомления об изменениях поступают клиентам Ощадбанка в мобильном приложении, сообщает Новини.LIVE.

Какие тарифы Ощадбанка изменятся

В банке предупредили, что с 1 июля изменятся тарифы:

на обслуживание пенсионных карт Mastercard Debit World цвета тиффани в тарифном пакете "Мой счет" — комиссия отменена;

стоимость обслуживания неактивных счетов вырастет до 150 гривен в месяц.

Ощадбанк меняет тарифи з 1 июля 2026 года. Скриншот: Мобильный Ощад

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк может полностью заблокировать доступ к деньгам на счете в случае ареста. Это касается и социальных выплат. Все потому, что банки в Украине открывают только обычные текущие счета. Из-за этого на социальные выплаты также может распространяться возможность ареста.

Но, когда финансовое учреждение получит постановление об отмене ареста, клиент вновь получит доступ к счетам.

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Как сообщали Новини.LIVE, просроченные карты Ощадбанка будут действовать до 31 декабря 2026 года. Это означает, что владельцы карт, срок действия которых истек в феврале 2022 года, все равно смогут ими пользоваться. Однако изменения коснулись всех банковских продуктов.

Также ранее Новини.LIVE писали, что некоторые клиенты Ощадбанка уже очень скоро могут лишиться доступа к деньгам. По данным банка, речь идет об аннулировании средств на картах «Нацкешбек». Известно, что должны сделать граждане.