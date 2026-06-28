Выгодные тарифы в Ощадбанке для пенсионеров: сколько будут платить в июле

Женщина со смартфоном, банк. Фото: Freepik, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "Ощадбанк" для владельцев пенсионных карт действуют льготные тарифы на большинство услуг, часть из которых требует минимальной платы или предоставляется бесплатно. Известно, сколько будут платить за популярные операции клиенты пожилого возраста и какие изменения ожидаются в июле 2026 года.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка.

Какими будут тарифы в Ощадбанке в июле

Как отмечают в банке, владельцы пенсионных карт обслуживаются в финучреждении на особых условиях, предусматривающих более низкие комиссии за услуги.

В частности, в следующем месяце основные тарифы для пенсионных карт будут следующими:

За открытие и выпуск именной платежной карты — комиссия не предусмотрена; Операция пополнения через "Ощадбанк" с помощью карты — бесплатно; Пополнение по номеру без карты — 1% от суммы; За снятие наличных в "Ощадбанке" — комиссия не взимается; Операция по выдаче наличных через другие банкоматы — без комиссии до 10 000 грн/месяц, и 1% от суммы + 5 грн сверх лимита; Осуществление расчетов в мобильном приложении и веб-банкинге "Ощад24/7" — без комиссии; Оплата на карты Ощадбанка по номеру телефона — 3 грн за операцию; Отправка средств на карты других банков — 0,5% от суммы через приложение; За услугу пополнения номера мобильного телефона — 3 грн; Плата за уведомления через SMS/Viber — 15 и 10 грн соответственно.

Также для пожилых граждан "Ощадбанк" предлагает пенсионные депозиты по карте. Такие клиенты смогут рассчитывать на 3–6% дохода ежемесячно.

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В то же время, что касается ограничений на финансовые операции, то в следующем месяце продолжат действовать лимиты по карте, утвержденные Национальным банком Украины (НБУ) для всех счетов:

не более 100 000 грн — на снятие наличных средств в день;

до 100 000 грн — на переводы на карты других физических лиц в месяц.

Для кого в Ощадбанке изменятся тарифы

По данным банка, с 1 июля изменятся тарифы для карт по пакету MORE. Финучреждение отменит комиссию за ряд банковских операций:

за наличное пополнение карточных счетов без физической карты в POS-терминалах;

за внесение средств на счет без карты через банкоматы;

за пополнение счета без карты через информационно-платежные терминалы;

за зачисление денег без карты по реквизитам счета.

Кроме того, банк отменит плату:

за снятие денег со счета в кассах отделений;

в случае списания средств в терминалах;

при выдаче средств через банкоматы Ощадбанка.

В рамках этого тарифного пакета с кредитным лимитом в следующем месяце будут бесплатными переводы с карты на карту собственных средств, а также переводы по номеру телефона в "Мобильном Ощаде".

Также не предусмотрена комиссия за переводы собственных/кредитных средств по произвольным реквизитам на счета в Ощадбанке и других украинских финансовых учреждениях.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке действуют жесткие требования к операциям через приложение и портал "Ощад24/7". Если раньше запросы на их подтверждение поступали по разным каналам связи, то сейчас — только в виде SMS-уведомлений на номер, привязанный к карте. Также "Ощад24" не пропускает суммы без подтверждения, превышающие 1 000 грн.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как можно изменить лимиты по карте. В финансовом учреждении пояснили, что это можно сделать через приложение "Ощад24". Для этого необходимо в программе выбрать карту, требующую настройки. Кроме того, изменить ограничения можно через чат-бот банка.