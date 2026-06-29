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Головна Фінанси Українців попередили про можливі проблеми з сервісами Ощадбанку: що сталося

Українців попередили про можливі проблеми з сервісами Ощадбанку: що сталося

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 16:51
Клієнтів Ощадбанку попередили про збої через спеку та відключення світла: скільки можуть тривати
Дівчина з телефоном, вивіска Ощадбанку. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти Ощадбанку протягом дня, 29 червня, можуть зіткнутися з тимчасовими збоями в роботі деяких банківських сервісів. У банку пояснили, що через аномальну спеку та перебої зі світлом виникла потреба у позапланових технічних роботах.

Про це повідомили в пресс-службі Ощадбанку, передає Новини.LIVE.

Через надзвичайно високу температуру повітря та нестабільну роботу енергосистеми довелося провести додаткову профілактику, яка вплинули на роботу окремих сервісів.

Наразі техніки вже працюють над усуненням проблем. У банку запевнили, що докладають максимум зусиль, аби всі сервіси знову працювали стабільно вже до кінця дня.

Клієнтів попросили з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і перепросили за можливі труднощі під час користування банківськими послугами.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, які тарифи діятимуть для пенсіонерів в Ощадбанку у липні. Більшість основних операцій для власників пенсійних карт залишаться безкоштовними або матимуть мінімальну комісію, зокрема зняття готівки та поповнення рахунку. Водночас для окремих клієнтів змінять правила за деякими операціями з картками.

Також Новини.LIVE писали, що банки встановлюють обмеження на операції з картками, щоб захистити клієнтів від шахраїв. Однак якщо стандартних лімітів не вистачає, клієнти Ощадбанку можуть самостійно змінити дозволену суму через застосунок "Мобільний Ощад" або чат-бот банку.

Ощадбанк грошові перекази платежі збої
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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