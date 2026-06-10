Monobank сделал международные переводы бесплатными: что нужно знать клиентам

Женщина с мобильным телефоном, карта monobank. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Международные SWIFT-переводы через monobank теперь бесплатны. Банк полностью отменил комиссию как для входящих, так и для исходящих платежей. Нулевой тариф действует для всех — и для обычных пользователей, и для бизнес-клиентов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соучредителя monobank Олега Гороховского.

По его словам, раньше один такой платеж за границу обходился клиентам в среднем в 1000 гривен. Теперь о лишних расходах можно забыть.

Причиной такого шага стал большой спрос на международные переводы во время войны. Банк решил уменьшить нагрузку на клиентов. Предпринимателям это поможет дешевле покупать товары за рубежом, а обычным гражданам — оплачивать важные услуги или вещи.

"Мы подумали, что и для бизнеса, и для обычных людей такие платежи сейчас действительно важны. Для бизнеса — для более дешевых закупок в сложное время, для людей — для оплаты обучения, лечения и военной амуниции", — пояснил соучредитель банка.

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Впрочем, клиентам стоит помнить о правилах международной системы. Сам monobank денег за транзакцию больше не берет. Однако сторонние иностранные банки-корреспонденты, через которые проходят деньги, все еще могут удерживать свои сборы при движении валюты.

Как сообщали Новости.LIVE, ПриватБанк взимает комиссию за пополнение мобильного счета. Такая операция стоит 4 грн независимо от суммы платежа. А если оплачивать с карты другого банка через терминал или банкомат ПриватБанка, дополнительно придется заплатить еще 1% от суммы пополнения.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с использованием названия monobank. Злоумышленники размещают фейковые объявления о трудоустройстве и предлагают кандидатам установить специальное приложение якобы для прохождения собеседования. На самом деле такая программа может предоставить мошенникам удаленный доступ к смартфону, банковским приложениям и личным аккаунтам.