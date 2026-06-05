Снятие наличных в банкомате: почему нельзя выбрасывать чек

Мужчина возле банкомата. Фото: Новини.LIVE

Часто после снятия денег в банкомате люди распечатывают квитанцию, но выбрасывают ее в мусорку. Однако специалисты предостерегают, что такой документ способен содержать сведения, которые не стоит оставлять без присмотра.

Об этом рассказывает издание "На пенсии", передают Новини.LIVE.

Какую информацию содержит чек из банкомата

Бумажные квитанции, выданные банкоматом, могут содержать чувствительную информацию о клиенте. В частности, на них часто указываются сумма остатка на счете, отдельные реквизиты карты или счета, а также сведения о проведенной операции.

Даже такая, на первый взгляд, незначительная информация способна стать полезной для злоумышленников. Она может помочь им собрать дополнительные данные о владельце счета или использовать их при подготовке мошеннических схем.

Именно поэтому многие банки советуют клиентам отказываться от печати чеков без крайней необходимости и проверять информацию об операциях через мобильный банкинг или непосредственно на экране банкомата.

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Если получение квитанции все же необходимо, ее рекомендуют не оставлять без присмотра и хранить в надежном месте.

После того как потребность в документе исчезнет, не стоит просто выбрасывать его в мусорное ведро. Перед утилизацией чек желательно измельчить или уничтожить другим способом, чтобы посторонние лица не смогли получить доступ к указанным в нем данным.

Также эксперты советуют быть внимательными при пользовании банкоматами. Перед началом операции следует осмотреть устройство и убедиться, что на нем нет подозрительных накладок, посторонних деталей или скрытых средств видеонаблюдения.

Во время ввода PIN-кода клавиатуру рекомендуют закрывать рукой. Кроме того, не следует доверять незнакомцам, которые предлагают помощь возле банкомата или пытаются вмешаться в процесс проведения операции.

Особой осторожности требуют случаи, когда карта не возвращается после завершения операции. В такой ситуации нужно как можно скорее обратиться в банк и выполнять рекомендации его сотрудников.

Эксперты отмечают, что безопасность средств часто зависит от внимательности к мелочам. Соблюдение элементарных правил обращения с банковскими данными и осторожность при пользовании банкоматами помогают минимизировать риск потери денег.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что некоторые банкоматы могут "обманывать" с деньгами. Украинец пожаловался, что ему терминал выдал деньги не того номинала. Бывают и ситуации, когда сумма с карты списана, а наличные клиент не получает.

Также Новини.LIVE писали, когда снятие денег в банкомате может привлечь внимание налоговой. Каждый банк устанавливает свои лимиты на наличные операции. Превышение ограничений станет причиной для финмониторинга.