Мошенники в интернете: как уберечь деньги, покупая товары в соцсетях, маркетплейсах и онлайн-площадках

Многие украинцы часто заказывают товары на различных онлайн-площадках, маркетплейсах или в социальных сетях. Но торговля в интернете — это риск нарваться на очередной прием мошенников. Аферисты, как правило, действуют по одному сценарию, поэтому важно знать, как уберечься от интернет-мошенников.

Подробнее об этом в своем Telegram-канале рассказала пресс-служба патрульной полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Делайте предоплату проверенным продавцам

В полиции отмечают, что самый безопасный способ покупать товары в интернете — это наложенный платеж. То есть вы оплачиваете заказ только после того, как увидели и проверили его. Также стоит остерегаться подозрительных сервисов или слишком выгодных предложений.

"Мошенники, как правило, ставят низкие цены — это привлечет большее количество покупателей", — говорится в сообщении.

Используйте сложные и разные пароли для аккаунтов в соцсетях

Понадобится также отдельная карта для онлайн-оплат. Ее можно пополнять перед самой покупкой — так уменьшите риск потери средств, если данные будут скомпрометированы.

Проверяйте цены на рынке

Злоумышленники маскируют свои страницы в социальных сетях под популярные магазины, предлагая при этом выгодные скидки. Поэтому перед оплатой важно проверить репутацию магазина:

почитать отзывы;

найти информацию на других ресурсах.

"Опасно сообщать посторонним лицам срок действия платежной карты, CVV-код, свой номер паспорта, индивидуальный налоговый номер и секретные банковские SMS-пароли", — подчеркивают правоохранители.

Если же мошенникам все же удалось вас обмануть — немедленно сообщите об этом на спецлинию 112.

