Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Как избежать аферистов , покупая товары в интернете: правила для украинцев

Как избежать аферистов , покупая товары в интернете: правила для украинцев

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 20:05
Мошенники в интернете: как уберечь деньги, покупая товары в соцсетях, маркетплейсах и онлайн-площадках
Девушка держит банковскую карточку в руках. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы часто заказывают товары на различных онлайн-площадках, маркетплейсах или в социальных сетях. Но торговля в интернете — это риск нарваться на очередной прием мошенников. Аферисты, как правило, действуют по одному сценарию, поэтому важно знать, как уберечься от интернет-мошенников.

Подробнее об этом в своем Telegram-канале рассказала пресс-служба патрульной полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Делайте предоплату проверенным продавцам

В полиции отмечают, что самый безопасный способ покупать товары в интернете — это наложенный платеж. То есть вы оплачиваете заказ только после того, как увидели и проверили его. Также стоит остерегаться подозрительных сервисов или слишком выгодных предложений.

null
Заголовок

"Мошенники, как правило, ставят низкие цены — это привлечет большее количество покупателей", — говорится в сообщении.

Используйте сложные и разные пароли для аккаунтов в соцсетях

Понадобится также отдельная карта для онлайн-оплат. Ее можно пополнять перед самой покупкой — так уменьшите риск потери средств, если данные будут скомпрометированы.

Читайте также:

Проверяйте цены на рынке

Злоумышленники маскируют свои страницы в социальных сетях под популярные магазины, предлагая при этом выгодные скидки. Поэтому перед оплатой важно проверить репутацию магазина:

  • почитать отзывы;
  • найти информацию на других ресурсах.

"Опасно сообщать посторонним лицам срок действия платежной карты, CVV-код, свой номер паспорта, индивидуальный налоговый номер и секретные банковские SMS-пароли", — подчеркивают правоохранители.

Если же мошенникам все же удалось вас обмануть — немедленно сообщите об этом на спецлинию 112.

Как сообщали Новини.LIVE, мошенники часто предлагают "финансовую поддержку", прикрываясь различными благотворительными организациями. Например, в своих сообщениях о выплатах они могут использовать ООН. И разоблачить аферистов достаточно легко, ведь они выдают себя простыми ошибками.

Еще Новини.LIVE писали, что должны знать об аферистах клиенты Monobank. Так, мошенники научились выманивать деньги из украинцев, используя звонки от банка. Известно, какой схемы они придерживаются.

онлайн-услуги покупка мошенники
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации