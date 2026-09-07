Мошенники научились снимать деньги удаленно: какую ошибку нельзя допускать при использовании банковской карты

Карточка на фоне телефона. Фото: Новини.LIVE

Мошенники придумывают все более изощренные способы получить доступ к деньгам клиентов. Одна из таких схем связана с технологией NFC: человека убеждают установить постороннее приложение, приложить банковскую карту к собственному смартфону и выполнить указания собеседника. После этого злоумышленники могут удаленно провести операцию со средствами.

О распространении такой схемы предупредили в ПриватБанке для РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как мошенники выходят на жертву

Сначала злоумышленники связываются с человеком под предлогом, который не должен вызывать подозрений. Например, они могут говорить о якобы необходимом обновлении банковского приложения или проверке безопасности.

Далее человеку предлагают установить на телефон стороннее приложение. Ссылку на него могут отправить через мессенджер или предложить скачать файл с неизвестного сайта.

На этом этапе начинается основная часть схемы. Жертву просят выполнить определенные действия с банковской картой, в частности приложить ее к смартфону. Также мошенники могут потребовать ввести ПИН-код.

Читайте также:

По данным ПриватБанка, с помощью специализированного программного обеспечения злоумышленники после этого могут удаленно получить платежные данные. В дальнейшем они используют их для снятия наличных в банкомате или проведения расчетов в магазинах.

Чем опасна эта схема

NFC Relay-атаки относятся к самым сложным с технической точки зрения схемам, которые банк фиксировал в 2026 году. По словам руководительницы департамента fraud-менеджмента ПриватБанка Натальи Фиголь, речь идет о релей-атаках с использованием специализированного программного обеспечения.

Особенность такой схемы заключается в том, что человек сам выполняет необходимые мошенникам действия. Он держит свою карту, пользуется собственным телефоном и может быть уверен, что просто проходит проверку безопасности или выполняет техническую процедуру по рекомендации банка. В то же время именно просьба установить неизвестную программу, приложить карту к смартфону и сообщить или ввести ПИН-код должна насторожить клиента.

Что говорят в ПриватБанке

В банке подчеркивают, что сотрудники финансового учреждения не просят клиентов прикладывать карту к смартфону для ее сканирования или проверки защиты. Точно так же клиентам не должны предлагать скачивать сторонние файлы из мессенджеров.

"Банк никогда не просит скачивать сторонние файлы из мессенджеров или прикладывать карту к смартфону", — подчеркнула Наталья Фиголь. Она также призвала устанавливать программное обеспечение только из официальных источников — App Store или Google Play.

Каких правил следует придерживаться

Главное правило в такой ситуации — не выполнять незнакомые инструкции, даже если собеседник представляется сотрудником банка. Не стоит устанавливать на телефон приложения, которые приходят в виде файлов или ссылок через мессенджеры. Банковские приложения нужно скачивать только из официальных магазинов.

Также не следует прикладывать физическую банковскую карту к смартфону по просьбе неизвестного человека, особенно если одновременно требуют ввести ПИН-код.

ПриватБанк отдельно напоминает, что клиенты могут сообщить о попытке мошенничества через "Приват24", по телефону 3700, в чате "Помощь онлайн" или в отделении банка.

Ранее Новини.LIVE писали, почему просроченные банковские карты могут оставаться опасными. Исследователи обнаружили способ, с помощью которого некоторые бесконтактные карты могут осуществлять оплату после истечения срока действия. Поэтому старую карту после замены лучше физически уничтожить и следить за операциями по счету.

Также Новини.LIVE рассказывали о новой преступной схеме с SIM-картой. Мошенники выманивают SMS-коды под предлогом обновления SIM-карты, после чего получают контроль над номером и банковскими счетами. В Житомирской области из-за такой схемы женщина лишилась сбережений, а на ее имя оформили микрокредиты на общую сумму 31 000 гривен.