Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсионеры и не только — кто получит выплаты УВКБ ООН в январе

Пенсионеры и не только — кто получит выплаты УВКБ ООН в январе

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 08:00
Выплаты УВКБ ООН в январе — как получить 10,8 тыс. грн пенсионерам
Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) принимает заявки на денежную помощь для жителей одной из громад в Сумской области, которых коснулась война. Зарегистрироваться на выплаты могут исключительно уязвимые категории населения, в частности, лица пожилого возраста.

Об этом информирует пресс-центр представительства в Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на помощь от УВКБ ООН в январе

Обратиться за оформлением выплат от УВКБ ООН могут жители Липоводолинской громады Сумской области. По правилам, право на выплаты имеют две основные группы людей. А именно:

  • Переселенцы, если есть соответствующий официальный статус, полученный не позднее чем полгода назад, и не было подобных выплат за предыдущие три месяца;
  • Беженцы, которые приехали домой после вынужденного выезда из-за войны, если есть подтверждение о выезде и не было выплат последние три месяца.

Также выплаты не предусмотрены для тех, у кого доход превышает 6,3 тыс. грн на одного человека. Кроме того, нужно принадлежать к одной из следующих категорий:

  1. Неполная семья, где мать/отец сами воспитывают детей до 18 лет/имеют лиц, возраст которых превышает 55 лет;
  2. Граждане в возрасте от 55 лет, которые самостоятельно ведут домохозяйства;
  3. Одинокие граждане от 55 лет, которые воспитывают малолетних детей;
  4. Домохозяйства, где имеются лица с инвалидностью/сложными заболеваниями.

Как зарегистрироваться в программе помощи на Сумщине

По данным организаторов, подать заявки жители Липоводолинской громады могут 12 января, позвонив по специальному номеру (работает в период пн-пт — 9:00-16:00): 063 182 68 38.

"Открыто! Запись в очередь для приема в с. Липовая Долина на 12 января 2026 (понедельник)... Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38", — сообщили в представительстве.

Заявители смогут получить по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн/мес. на каждого человека в домохозяйстве сроком на три месяца). Средства перечислят на банковский счет.

Ранее сообщалось, что в январе реализуют программу по поддержке предпринимательства в стране во время войны. Ее участникам могут выплатить финпомощь до 7 тыс. евро.

Также мы писали, что в одной из областей предусмотрено предоставление комплексной помощи для тех, кто пострадал от военных преступлений. Размер выплаты составляет 3 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги пенсионеры денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации