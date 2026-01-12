Выплаты УВКБ ООН в январе — как получить 10,8 тыс. грн пенсионерам

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) принимает заявки на денежную помощь для жителей одной из громад в Сумской области, которых коснулась война. Зарегистрироваться на выплаты могут исключительно уязвимые категории населения, в частности, лица пожилого возраста.

Об этом информирует пресс-центр представительства в Telegram-канале.

Кто имеет право на помощь от УВКБ ООН в январе

Обратиться за оформлением выплат от УВКБ ООН могут жители Липоводолинской громады Сумской области. По правилам, право на выплаты имеют две основные группы людей. А именно:

Переселенцы, если есть соответствующий официальный статус, полученный не позднее чем полгода назад, и не было подобных выплат за предыдущие три месяца;

Беженцы, которые приехали домой после вынужденного выезда из-за войны, если есть подтверждение о выезде и не было выплат последние три месяца.

Также выплаты не предусмотрены для тех, у кого доход превышает 6,3 тыс. грн на одного человека. Кроме того, нужно принадлежать к одной из следующих категорий:

Неполная семья, где мать/отец сами воспитывают детей до 18 лет/имеют лиц, возраст которых превышает 55 лет; Граждане в возрасте от 55 лет, которые самостоятельно ведут домохозяйства; Одинокие граждане от 55 лет, которые воспитывают малолетних детей; Домохозяйства, где имеются лица с инвалидностью/сложными заболеваниями.

Как зарегистрироваться в программе помощи на Сумщине

По данным организаторов, подать заявки жители Липоводолинской громады могут 12 января, позвонив по специальному номеру (работает в период пн-пт — 9:00-16:00): 063 182 68 38.

"Открыто! Запись в очередь для приема в с. Липовая Долина на 12 января 2026 (понедельник)... Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38", — сообщили в представительстве.

Заявители смогут получить по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн/мес. на каждого человека в домохозяйстве сроком на три месяца). Средства перечислят на банковский счет.

