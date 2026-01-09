Выплаты до 7 тыс. евро — новая грантовая программа стартовала в трех областях

Евровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В январе 2026 года Международная организация по миграции (МОМ) запустила образовательно-грантовую программу "Startup Resilience Programme" для поддержки предпринимательства в Украине во время военного положения. Участники смогут получить денежную помощь до 7 тыс. евро.

Об этом говорится на портале организации.

Что предусматривает новая программа помощи для бизнеса

Как отмечается, целью образовательно-грантовой программы "Startup Resilience Programme" от Международной организации по миграции является оказание помощи украинцам в создании нового бизнеса или развития существующего на ранней стадии путем проведения учебного курса, предоставления менторской поддержки и обеспечения грантовыми средствами на развитие собственного дела.

Приобщиться к программе могут граждане, которые либо имеют только идею для начала собственного дела, или уже являются опытными предпринимателями, которые занимаются бизнес-деятельностью не менее двух лет.

Действие соответствующей программы распространится на жителей трех украинских областей:

Киевскую;

Черниговскую;

Сумскую.

В рамках реализации программы ее участников будут ждать следующие этапы:

теория в виде видеоуроков и материалов;

онлайн-практики, предусматривающие работу в группах с тренерами;

выполнение домашних заданий, применяя инструменты на собственном проекте;

помощь менторов в течение пяти недель в виде групповых сессий с предпринимателями;

создание бизнес-плана;

презентация проекта комиссии;

выпускной в Киеве за счет организаторов и церемония награждения.

Размер гранта и как зарегистрироваться в программе

Как отмечается на портале МОМ, участники программы смогут получить грантовую помощь до 7 тыс. евро. Важно, что соответствующую сумму средств можно будет направить на:

покупку оборудования/инструментов;

ремонт/обустройство помещений;

покупку сырья (до 50% от размера помощи).

Все желающие могут подавать заявки для участия, заполнив специальную онлайн-форму, до 30 января 2026 года.

"Заполнение заявки является ключевым этапом отбора участников программы. Именно на основе информации, указанной в анкете, будет приниматься решение об участии. Поэтому просим ответственно и подробно подходить к заполнению всех пунктов", — говорится в сообщении.

