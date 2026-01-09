Выплаты до 7 тыс. евро — новая грантовая программа стартовала в трех областях

Грантовая помощь для украинцев — кто может получить 7 тыс. евро
В январе 2026 года Международная организация по миграции (МОМ) запустила образовательно-грантовую программу "Startup Resilience Programme" для поддержки предпринимательства в Украине во время военного положения. Участники смогут получить денежную помощь до 7 тыс. евро.
Об этом говорится на портале организации.
Что предусматривает новая программа помощи для бизнеса
Как отмечается, целью образовательно-грантовой программы "Startup Resilience Programme" от Международной организации по миграции является оказание помощи украинцам в создании нового бизнеса или развития существующего на ранней стадии путем проведения учебного курса, предоставления менторской поддержки и обеспечения грантовыми средствами на развитие собственного дела.
Приобщиться к программе могут граждане, которые либо имеют только идею для начала собственного дела, или уже являются опытными предпринимателями, которые занимаются бизнес-деятельностью не менее двух лет.
Действие соответствующей программы распространится на жителей трех украинских областей:
- Киевскую;
- Черниговскую;
- Сумскую.
В рамках реализации программы ее участников будут ждать следующие этапы:
- теория в виде видеоуроков и материалов;
- онлайн-практики, предусматривающие работу в группах с тренерами;
- выполнение домашних заданий, применяя инструменты на собственном проекте;
- помощь менторов в течение пяти недель в виде групповых сессий с предпринимателями;
- создание бизнес-плана;
- презентация проекта комиссии;
- выпускной в Киеве за счет организаторов и церемония награждения.
Размер гранта и как зарегистрироваться в программе
Как отмечается на портале МОМ, участники программы смогут получить грантовую помощь до 7 тыс. евро. Важно, что соответствующую сумму средств можно будет направить на:
- покупку оборудования/инструментов;
- ремонт/обустройство помещений;
- покупку сырья (до 50% от размера помощи).
Все желающие могут подавать заявки для участия, заполнив специальную онлайн-форму, до 30 января 2026 года.
"Заполнение заявки является ключевым этапом отбора участников программы. Именно на основе информации, указанной в анкете, будет приниматься решение об участии. Поэтому просим ответственно и подробно подходить к заполнению всех пунктов", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в одном из городов украинцы могут получить финпомощь от UNHCR в размере 10,8 тыс. грн. В частности, зарегистрироваться могут переселенцы, которым более 55 лет.
Также рассказывали о грантовом проекте, действующем в западных областях. Участники будут иметь шанс получить грант до 32 тыс. грн.
Читайте Новини.LIVE!