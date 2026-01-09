Видео
Грантовая помощь для украинцев — кто может получить 7 тыс. евро

Грантовая помощь для украинцев — кто может получить 7 тыс. евро

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 11:00
Выплаты до 7 тыс. евро — новая грантовая программа стартовала в трех областях
Евровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В январе 2026 года Международная организация по миграции (МОМ) запустила образовательно-грантовую программу "Startup Resilience Programme" для поддержки предпринимательства в Украине во время военного положения. Участники смогут получить денежную помощь до 7 тыс. евро.

Об этом говорится на портале организации.

Читайте также:

Что предусматривает новая программа помощи для бизнеса

Как отмечается, целью образовательно-грантовой программы "Startup Resilience Programme" от Международной организации по миграции является оказание помощи украинцам в создании нового бизнеса или развития существующего на ранней стадии путем проведения учебного курса, предоставления менторской поддержки и обеспечения грантовыми средствами на развитие собственного дела.

Приобщиться к программе могут граждане, которые либо имеют только идею для начала собственного дела, или уже являются опытными предпринимателями, которые занимаются бизнес-деятельностью не менее двух лет.

Действие соответствующей программы распространится на жителей трех украинских областей:

  • Киевскую;
  • Черниговскую;
  • Сумскую.

В рамках реализации программы ее участников будут ждать следующие этапы:

  • теория в виде видеоуроков и материалов;
  • онлайн-практики, предусматривающие работу в группах с тренерами;
  • выполнение домашних заданий, применяя инструменты на собственном проекте;
  • помощь менторов в течение пяти недель в виде групповых сессий с предпринимателями;
  • создание бизнес-плана;
  • презентация проекта комиссии;
  • выпускной в Киеве за счет организаторов и церемония награждения.

Размер гранта и как зарегистрироваться в программе

Как отмечается на портале МОМ, участники программы смогут получить грантовую помощь до 7 тыс. евро. Важно, что соответствующую сумму средств можно будет направить на:

  • покупку оборудования/инструментов;
  • ремонт/обустройство помещений;
  • покупку сырья (до 50% от размера помощи).

Все желающие могут подавать заявки для участия, заполнив специальную онлайн-форму, до 30 января 2026 года.

"Заполнение заявки является ключевым этапом отбора участников программы. Именно на основе информации, указанной в анкете, будет приниматься решение об участии. Поэтому просим ответственно и подробно подходить к заполнению всех пунктов", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в одном из городов украинцы могут получить финпомощь от UNHCR в размере 10,8 тыс. грн. В частности, зарегистрироваться могут переселенцы, которым более 55 лет.

Также рассказывали о грантовом проекте, действующем в западных областях. Участники будут иметь шанс получить грант до 32 тыс. грн.

