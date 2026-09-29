Выплаты от UNICEF Ukraine: где и какая помощь доступна семьям этой осенью

Украинские переселенцы. Фото: УНИАН

Осенью 2026 года жители одной из северных областей Украины смогут получить гуманитарную помощь от международной организации UNICEF (Детский фонд ООН), которая защищает права и интересы детей во всем мире. Также впоследствии будут доступны еще четыре вида денежной помощи для семей, пострадавших от негативных последствий войны.

О том, кому доступна помощь от организации, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто может получить гуманитарную помощь от UNICEF Ukraine

Как отмечают организаторы, началась регистрация для формирования списков получателей гуманитарной помощи — гигиенических наборов от UNICEF — для семей с детьми до 18 лет. Такой вид помощи доступен в Черниговской области.

Воспользоваться возможностью подать заявку могут жители г. Городня и с. Вокзал-Городня. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию, заполнив анкету до 30 сентября 2026 года.

Какие еще виды помощи от организации доступны в 2026 году

Также в этом году предусмотрено предоставление многоцелевой помощи от организации после атак и принудительной эвакуации. Получить помощь смогут семьи, пострадавшие от проблем, связанных с войной, включая атаки и выселение из прифронтовых районов. Каждый член семьи сможет получить по 12 300 грн. Претендентов определят в сотрудничестве с местными властями.

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UNICEF продолжит оказывать экстренную денежную помощь. Ее получат домохозяйства с детьми, пострадавшие от атак, если есть раненые или кто-то погиб. Размер такой помощи составит 16 700 грн.

Кроме того, предусмотрена помощь в кризисных ситуациях, когда отсутствует электроснабжение, отопление или вода. Экстренные выплаты составят 4 100 грн. Помощь будет предоставляться через местные органы социальной защиты.

От UNICEF можно будет получить и денежную помощь на зиму в размере 19 400 грн через Пенсионный фонд. Для оформления средств семья должна проживать в пределах 0–20 км от линии фронта в одной из областей: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Запорожской.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью жители Херсонской области могут получить от благотворительного фонда "Рокада" финансовую помощь. Средства предусмотрены для внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны, относящихся к уязвимым группам населения. Выплаты получат одинокие пенсионеры в возрасте от 60 лет и люди с инвалидностью.

Также Новини.LIVE писали о том, что появилась возможность оформить помощь по программе при финансовой поддержке Германии. Получить ее могут люди, которые переместились из зоны 0–20 км в течение последних 30 дней и теперь проживают на территории Сновской громады Черниговской области.