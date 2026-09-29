Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Помощь от UNICEF Ukraine: кому и где доступна поддержка

Помощь от UNICEF Ukraine: кому и где доступна поддержка

Ua ru
29 сентября 2026 13:00
Выплаты от UNICEF Ukraine: где и какая помощь доступна семьям этой осенью
Украинские переселенцы. Фото: УНИАН

Осенью 2026 года жители одной из северных областей Украины смогут получить гуманитарную помощь от международной организации UNICEF (Детский фонд ООН), которая защищает права и интересы детей во всем мире. Также впоследствии будут доступны еще четыре вида денежной помощи для семей, пострадавших от негативных последствий войны.

О том, кому доступна помощь от организации, рассказывает издание Новини.LIVE.

Реклама

Кто может получить гуманитарную помощь от UNICEF Ukraine

Как отмечают организаторы, началась регистрация для формирования списков получателей гуманитарной помощи — гигиенических наборов от UNICEF — для семей с детьми до 18 лет. Такой вид помощи доступен в Черниговской области.

Воспользоваться возможностью подать заявку могут жители г. Городня и с. Вокзал-Городня. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию, заполнив анкету до 30 сентября 2026 года.

Какие еще виды помощи от организации доступны в 2026 году

Также в этом году предусмотрено предоставление многоцелевой помощи от организации после атак и принудительной эвакуации. Получить помощь смогут семьи, пострадавшие от проблем, связанных с войной, включая атаки и выселение из прифронтовых районов. Каждый член семьи сможет получить по 12 300 грн. Претендентов определят в сотрудничестве с местными властями.

Читайте также:

UNICEF продолжит оказывать экстренную денежную помощь. Ее получат домохозяйства с детьми, пострадавшие от атак, если есть раненые или кто-то погиб. Размер такой помощи составит 16 700 грн.

Кроме того, предусмотрена помощь в кризисных ситуациях, когда отсутствует электроснабжение, отопление или вода. Экстренные выплаты составят 4 100 грн. Помощь будет предоставляться через местные органы социальной защиты.

От UNICEF можно будет получить и денежную помощь на зиму в размере 19 400 грн через Пенсионный фонд. Для оформления средств семья должна проживать в пределах 0–20 км от линии фронта в одной из областей: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Запорожской.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью жители Херсонской области могут получить от благотворительного фонда "Рокада" финансовую помощь. Средства предусмотрены для внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны, относящихся к уязвимым группам населения. Выплаты получат одинокие пенсионеры в возрасте от 60 лет и люди с инвалидностью.

Также Новини.LIVE писали о том, что появилась возможность оформить помощь по программе при финансовой поддержке Германии. Получить ее могут люди, которые переместились из зоны 0–20 км в течение последних 30 дней и теперь проживают на территории Сновской громады Черниговской области.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации