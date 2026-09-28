Выплаты от UNHCR Ukraine: кто и где из ВПЛ получит 12 300 грн осенью

Женщина с ребенком на руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года жители еще одного прифронтового города Украины смогут получить денежную помощь от "Агентства ООН по делам беженцев", которое представляет UNHCR Ukraine. Речь идет о выплатах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, предусмотренных на три месяца. В частности, на дополнительные средства могут рассчитывать пожилые граждане и люди с инвалидностью.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

Реклама

Кому и где предусмотрена помощь от UNHCR Ukraine

Как отмечается, в Харьковской громаде возобновилась возможность записи в электронную очередь на денежную помощь. На этот раз выплаты будут предоставлены только конкретным категориям населения:

Домохозяйствам, которые фактически переместились и получили статус внутренне перемещенного лица менее 45 дней назад из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации. Семьям, которые фактически переехали и получили статус внутренне перемещенного лица в период от 46 дней до шести месяцев назад в связи с угрозой жизни, обстрелами или обязательной эвакуацией. Домохозяйствам, которые из-за войны были вынуждены покинуть дом (после 24 февраля 2022 года) и вернулись из-за границы домой. Обязательным условием является: возвращение не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад. Семьям, вернувшимся по месту постоянного проживания после вынужденного выезда в пределах страны (после 24 февраля 2022 года), вызванного военными действиями. Обязательным условием является: возвращение не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад.

Для переселенцев будет проведена дополнительная оценка приоритетности с помощью опроса. Средства будут предоставлены тем, кто относится к категории уязвимых (пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные, малообеспеченные).

Также выплаты будут предоставлены только тем, у кого среднемесячный доход на одного человека не превышает 8 300 грн.

Читайте также:

Сколько можно будет получить по программе помощи

В рамках программы граждане, пострадавшие от военных действий, смогут получить несколько видов финансовой помощи. Сумма зависит от срока перемещения:

10 800 грн (за три месяца) — для беженцев, приехавших из-за рубежа от трех месяцев до одного года назад;

12 300 грн (за три месяца) — для переселенцев, которые выехали из собственного дома за последние 45 дней;

12 300 грн (за три месяца) — для ВПЛ, переехавших от 46 дней до шести месяцев назад;

12 300 грн (за три месяца) — для домохозяйств, пострадавших в результате атак за предыдущие 45 дней.

Как подать заявку на получение выплат

Для предварительной записи в регистрационный центр партнера программы БФ "Право на защиту" необходимо заполнить специальную форму.

Окончательное решение о выплатах будет принято только после личной беседы со специалистом фонда. Граждан пригласят по адресу: г. Харьков, ул. Спецподразделения "Кракен", 4-Б (Серпова), пространство «"Свой".

"Заявители, которые предварительно соответствуют критериям программы, получат телефонный звонок от сотрудника фонда для дополнительного опроса и согласования даты и времени регистрации. Обратите внимание! Заполнение Google-формы не является регистрацией на получение помощи и не гарантирует ее назначение", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до конца октября в Днепропетровской области можно подать заявку на помощь от Датского совета по делам беженцев. Средства будут предоставлены наиболее уязвимым группам населения (людям с инвалидностью, гражданам старше 60 лет). Речь идет о выплатах на зиму в размере 19 400 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что до 15 октября швейцарская организация "Helvetas Swiss Intercooperation" принимает заявки в ряде регионов на денежную помощь. Речь идет о грантах для микро- и малого бизнеса. Средства предусмотрены только для уязвимых категорий граждан. В рамках программы граждане получат 2 072 евро.