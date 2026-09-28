Выплаты от UNHCR Ukraine: кто и где из ВПЛ получит 12 300 грн осенью

Финпомощь от UNHCR: где принимают заявки на 12 300 грн осенью
Осенью 2026 года жители еще одного прифронтового города Украины смогут получить денежную помощь от "Агентства ООН по делам беженцев", которое представляет UNHCR Ukraine. Речь идет о выплатах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, предусмотренных на три месяца. В частности, на дополнительные средства могут рассчитывать пожилые граждане и люди с инвалидностью.
Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.
Кому и где предусмотрена помощь от UNHCR Ukraine
Как отмечается, в Харьковской громаде возобновилась возможность записи в электронную очередь на денежную помощь. На этот раз выплаты будут предоставлены только конкретным категориям населения:
- Домохозяйствам, которые фактически переместились и получили статус внутренне перемещенного лица менее 45 дней назад из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации.
- Семьям, которые фактически переехали и получили статус внутренне перемещенного лица в период от 46 дней до шести месяцев назад в связи с угрозой жизни, обстрелами или обязательной эвакуацией.
- Домохозяйствам, которые из-за войны были вынуждены покинуть дом (после 24 февраля 2022 года) и вернулись из-за границы домой. Обязательным условием является: возвращение не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад.
- Семьям, вернувшимся по месту постоянного проживания после вынужденного выезда в пределах страны (после 24 февраля 2022 года), вызванного военными действиями. Обязательным условием является: возвращение не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад.
Для переселенцев будет проведена дополнительная оценка приоритетности с помощью опроса. Средства будут предоставлены тем, кто относится к категории уязвимых (пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные, малообеспеченные).
Также выплаты будут предоставлены только тем, у кого среднемесячный доход на одного человека не превышает 8 300 грн.
Сколько можно будет получить по программе помощи
В рамках программы граждане, пострадавшие от военных действий, смогут получить несколько видов финансовой помощи. Сумма зависит от срока перемещения:
- 10 800 грн (за три месяца) — для беженцев, приехавших из-за рубежа от трех месяцев до одного года назад;
- 12 300 грн (за три месяца) — для переселенцев, которые выехали из собственного дома за последние 45 дней;
- 12 300 грн (за три месяца) — для ВПЛ, переехавших от 46 дней до шести месяцев назад;
- 12 300 грн (за три месяца) — для домохозяйств, пострадавших в результате атак за предыдущие 45 дней.
Как подать заявку на получение выплат
Для предварительной записи в регистрационный центр партнера программы БФ "Право на защиту" необходимо заполнить специальную форму.
Окончательное решение о выплатах будет принято только после личной беседы со специалистом фонда. Граждан пригласят по адресу: г. Харьков, ул. Спецподразделения "Кракен", 4-Б (Серпова), пространство «"Свой".
"Заявители, которые предварительно соответствуют критериям программы, получат телефонный звонок от сотрудника фонда для дополнительного опроса и согласования даты и времени регистрации. Обратите внимание! Заполнение Google-формы не является регистрацией на получение помощи и не гарантирует ее назначение", — говорится в сообщении.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что до конца октября в Днепропетровской области можно подать заявку на помощь от Датского совета по делам беженцев. Средства будут предоставлены наиболее уязвимым группам населения (людям с инвалидностью, гражданам старше 60 лет). Речь идет о выплатах на зиму в размере 19 400 грн.
Также Новини.LIVE писали о том, что до 15 октября швейцарская организация "Helvetas Swiss Intercooperation" принимает заявки в ряде регионов на денежную помощь. Речь идет о грантах для микро- и малого бизнеса. Средства предусмотрены только для уязвимых категорий граждан. В рамках программы граждане получат 2 072 евро.