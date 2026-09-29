Выплаты от Рокады» где пенсионеры и люди с инвалидностью могут получить помощь

Пожилые люди. Фото: Freepik

Осенью 2026 года благотворительный фонд "Рокада" реализует программу финансовой помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и пострадавших от войны, относящихся к уязвимым категориям. Выплаты предусмотрены для домохозяйств, расположенных недалеко от линии фронта в одной из украинских областей.

О том, где можно получить помощь, сообщает издание Новини.LIVE.

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Кто может получить денежную помощь от Рокады

Речь идет о реализации проекта помощи БО "Рокада", а также благотворителей фонда "Ангелы Спасения" и "Координационного гуманитарного центра" при финансовой поддержке международного "Гуманитарного фонда Украины" (UHF) в Херсонской области.

Приглашаются к подаче заявок:

домохозяйства, которые в течение последних трех месяцев не получали подобной многоцелевой помощи;

семьи, которые продолжают проживать вблизи линии фронта, несмотря на риски;

домохозяйства, подпадающие под определенные критерии социальной уязвимости.

Приоритет будет отдаваться гражданам с такими уязвимыми особенностями:

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Одинокие пенсионеры в возрасте от 60 лет; Люди с инвалидностью/хроническими заболеваниями; Одинокие родители с детьми; Многодетные семьи; Домохозяйства, в которых взрослые не имеют возможности работать; Недавно перемещенные домохозяйства.

На какие территории распространяется программа помощи

Соответствующая инициатива БО "Рокады" охватывает своей деятельностью две громады Херсонского региона:

Чернобаевская громада Херсонского района;

Великоалександровская громада Бериславского района.

Согласно правилам программы, помощь предусмотрена семьям, проживающим:

в пределах 0–50 км от линии фронта;

расстояние 0–20 км (подтверждение критериев уязвимости не требуется);

21–50 км (необходимо соответствовать хотя бы одному критерию уязвимости).

Правила регистрации в программе финансовой помощи

В случае проживания в двух вышеуказанных громадах Херсонской области граждане могут принять участие в проекте благотворительного фонда "Рокада".

Для предварительной регистрации в проекте по оказанию финансовой помощи необходимо обратиться на горячую линию фонда в Херсоне и оставить заявку на рассмотрение: 0800 332 009.

Однако сам факт подачи заявки еще не гарантирует получения помощи. Организаторы будут отбирать претендентов по определенным критериям. Также на возможность предоставления помощи влияет объем имеющегося финансирования.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре ВПЛ могут присоединиться к программе при финансовой поддержке Германии. Она предусматривает оказание помощи на первоочередные насущные нужды домохозяйств. Речь идет о выплатах в размере 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, кто может получить помощь от UNHCR Ukraine в Харькове. Речь идет о выплатах, предусмотренных лишь для некоторых категорий перемещенного населения. Важно наличие статуса внутреннего переселенца, полученного в связи с выездом из-за угрозы жизни, обстрелов или эвакуации. В рамках программы каждому выделят по 12 300 грн.