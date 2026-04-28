Выплаты до 20 000 евро в трех областях: кому из граждан пожилого возраста доступны гранты

Весной 2026 года в трех украинских регионах есть возможность зарегистрироваться в грантовой программе по оказанию помощи представителям малого бизнеса. Выплаты в размере до 20 000 евро в рамках программы смогут оформить уязвимые категории граждан, в том числе пенсионеры.

О том, кому можно подать заявку на участие, рассказывает издание Новини.LIVE.

Условия предоставления украинцам грантовой помощи

Речь идет о реализации проекта "Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны" Международной организацией по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ.

Ключевой целью грантовой программы является оказание поддержки экономике, восстановив рабочие места и производство.

Необходимо выполнить основные условия:

Иметь регистрацию бизнеса не менее одного года; Бизнес должен быть собственностью гражданина Украины; Возможность создать новые рабочие места; Географическое расположение: в Киеве, Чернигове и Сумах, а также в областях.

Также важно то, что деньги, в первую очередь, получат уязвимые категории граждан:

пострадавшие от войны;

владельцы поврежденного, разрушенного и перемещенного предприятия;

предприятия, возглавляемые ветеранами, женщинами, молодежью;

бизнес, деятельность которого способствует поддержке уязвимых слоев населения;

предприятия в сельской местности.

Как подать заявку для получения гранта

По информации организаторов, представители малых предприятий должны подать заявку через онлайн-форму.

Принимать будут только одну заявку на одно предприятие или лицо. Заявки отклонят от тех, кто подаст запрос на более чем один грант Также не смогут получить помощь предприятия, которые уже получали гранты.

