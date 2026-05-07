Выплата 12 300 грн: кому предусмотрена денежная помощь от УВКБ ООН в мае

В мае 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) принимает заявки на оказание финансовой помощи в еще одном украинском городе. По обновленным правилам, предусмотрены разные суммы помощи в зависимости от сложности ситуации.

Кому предусмотрена денежная помощь от УВКБ ООН в мае

Как отмечается, в мае регистрация в очередь на выплаты доступна в городе Николаев. Приобщиться к программе поддержки можно внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и беженцам, которые временно проживают в этом городе. Новые условия программы предусматривают предоставление права на индивидуальную сумму помощи для перемещенных семей во время войны. Речь идет о:

Переселенцах (с таким статусом до 45 дней), которые оставили дома в связи с угрозой для жизни, обстрелами или обязательной эвакуацией. ВПЛ (со сроком перемещения от 46 дней до шести месяцев), которые выехали из дома из-за войны. Граждан, прибывших в Украину (вынужденное перемещение по Украине/выезд за границу), а возвращение произошло в течение 12 года и не ранее трех месяцев.

Среди ключевых критериев отбора для двух последних категорий:

размер ежемесячного дохода не должен быть выше 8 300 грн на каждого человека в семье за месяц;

учитывается близость к линии фронта, условия проживания, состав домохозяйства, наличие категории уязвимости.

Украинцы могут подать заявки, даже если получали выплаты от других благотворителей, однако с тех пор прошло более трех месяцев.

Правила оформления помощи и перечень документов

Граждане, проживающие в городе Николаев, могут дистанционно записаться в электронную очередь в пункт сбора данных.

В случае успешного заполнения формы партнер организации (БФ "Право на защиту") позвонит для проверки соответствия условиям программы, согласования даты и адреса приема.

"Обратите внимание: заполнение этой формы является лишь записью в электронную очередь в пункт сбора данных в г. Николаеве. Окончательное решение о выплате принимается только после личного собеседования со специалистом фонда", — говорится в сообщении.

Заранее надо позаботиться о таких документах (оригиналы):

паспорт;

идентификационный код;

справка ВПЛ (другое подтверждение выезда);

свидетельство о рождении детей;

номер счета IBAN;

документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Согласно новым правилам, пострадавшим от войны гражданам в зависимости от жизненных обстоятельств предусмотрены несколько видов выплат: от 10 800 до 12 300 грн.

