Выплаты от Норвегии: кто и когда сможет оформить денежную помощь в июне

Женщина с детьми, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE.

Во вторник, 16 июня, стартует новый этап приема заявок на многоцелевую денежную помощь для граждан Украины от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Известно, кто попал в список на выплаты, а также другие важные нюансы для успешной регистрации заявок.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на портал организации.

Кто сможет оформить денежную помощь от Норвегии

Денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев, работающего в Украине с 2014 года, рассчитана на переселенцев, а также жителей прифронтовых зон и деоккупированных территорий.

NRC после полномасштабного вторжения РФ активно расширила деятельность по всей стране и начала сотрудничать с национальными партнерами для оказания помощи людям, которые в этом нуждаются больше всего.

"Мы оказываем жизненно важную помощь, такую как еда и предметы первой необходимости, наиболее уязвимым людям на востоке и юге Украины. Кроме того, мы помогаем сотням тысяч перемещенных лиц на севере и западе, предоставляя юридическую помощь и информацию о доступе к услугам и жилью", — говорится в сообщении.

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Время от времени организация открывает регистрацию для граждан на получение финансовой поддержки. На этот раз, в первую очередь, помогут семьям, которые оказались в затруднительном положении из-за боевых действий и продолжают оставаться в Украине.

Обратиться за выплатами смогут граждане, которые подпадают под следующие требования:

Проживание на территориях, где происходят активные боевые действия; Вынужденный уход из своих домов в связи с войной и получение статуса переселенца; Возвращение на деоккупированные территории.

Как успешно подать заявку на выплаты от NRC

В NRC отмечают, что оформить помощь можно будет 16 июня в 12:00 по киевскому времени. Регистрационная форма откроется на официальном сайте.

Заявителям рекомендуют внимательно заполнить все поля и предоставить достоверную информацию. Именно от представленных данных будет зависеть окончательное решение о праве на выплаты.

Чтобы успешно подать заявку на помощь от NRC, нужно настроить GPS. В частности, для этого нужно включить его в Chrome на устройстве Android, следуя следующей инструкции:

На главном экране необходимо открыть приложение Chrome;

Нажать на три точки в правом верхнем углу;

Выбрать "Настройки";

Нажать на пункт "Настройки сайтов";

Выбрать раздел "Местоположение";

Включить доступ (Разрешено).

В то же время организаторы предупредили, что подача анкеты не гарантирует автоматического получения помощи, ведь каждая заявка пройдет тщательную проверку. Благотворители окажут помощь, учитывая критическое социально-экономическое положение семьи и уровень ее уязвимости.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в Сумской области жители могут присоединиться к программе поддержки от UNHCR. Таким правом могут воспользоваться только несколько категорий людей, пострадавших из-за войны. В ее рамках предусмотрены суммы от 10 800 до 12 300 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине некоторым гражданам из прифронтовых громад можно подать заявки на денежную помощь для покупки твердого топлива на зиму. В частности, такое право имеют уязвимые категории населения: получатели субсидий и льгот на твердое печное бытовое топливо, одинокие нетрудоспособные граждане пенсионного возраста, одинокие матери или отцы.