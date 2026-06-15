Денежная помощь на дрова: кто и где может подать заявку летом

Женщина несет дрова. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине некоторые жители прифронтовых населенных пунктов могут подать заявки на получение помощи для приобретения твердого топлива на зимний период 2026–2027 годов. В частности, этим правом могут воспользоваться уязвимые категории населения до 17 августа 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на один из городских советов.

Кто может оформить помощь на приобретение твердого топлива

По информации Управления социальной защиты населения Глуховского городского совета Сумской области, оформить выплаты на приобретение твердого топлива на отопительный сезон могут жители этой громады. Речь идет о единовременной денежной помощи от международных организаций.

Подать заявки могут лица, фактически проживающие в жилых домах или помещениях, отапливаемых твердым топливом. Выплата предусмотрена на все домохозяйство.

По условиям программы, финансирование будет распределено по приоритетам. В первую очередь, средства получат жители 10-километровой зоны от государственной границы.

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По распоряжению Сумской областной военной администрации, в список соответствующих территорий входят населенные пункты: Глухов, села Белокопытовского старостинского округа и Слипород.

Претенденты на выплаты должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:

Получатели субсидий/льгот на твердое бытовое топливо; Одинокие нетрудоспособные лица пенсионного возраста (по критериям ПФУ); Одинокие матери или отцы (не состоящие в браке), или один из родителей в случае смерти другого, получающие соответствующую помощь от государства; Граждане, имеющие право на пособие при рождении ребенка; Многодетные семьи; Граждане с инвалидностью (вместе с членами их семей) и семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью; Семьи из числа внутренне перемещенных лиц (при условии бесплатного размещения); Детские дома семейного типа/приемные семьи.

Перечень необходимых документов и другие нюансы

Организаторы предупредили, что домохозяйства, которые не отапливаются твердым бытовым топливом, не смогут зарегистрироваться в программе.

В списке необходимых документов (копии):

паспорт, а также документы на всех членов домохозяйства, проживающих совместно;

идентификационный код заявителя и всех членов семьи, кроме лиц, имеющих официальную отметку в паспорте;

документы, подтверждающие проживание в домохозяйстве (паспорт с регистрацией);

выписка/справка из реестра территориальной громады;

акт обследования факта проживания без регистрации;

справка переселенца (при наличии);

удостоверение/справка, подтверждающая право на льготы, гарантии или компенсации (если есть);

номер счета в формате IBAN получателя помощи.

"Обратите внимание! Во время личного приема заявитель обязательно должен иметь при себе оригиналы всех личных документов для их проверки сотрудниками (даже если копии уже подготовлены)", — говорится в сообщении.

Заявления будут приниматься исключительно в бумажном формате по следующим адресам:

для жителей города: в Управлении социальной защиты населения горсовета по адресу: г. Глухов, ул. Курлука, 1/3. Телефон для уточнения деталей: 05444-7-05-13

для жителей других населенных пунктов: в старостатах по месту жительства.

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Также Новини.LIVE писали, что граждане, которые из-за войны потеряли доход или были вынуждены эвакуироваться, могут получить денежную помощь. Соответствующие выплаты предоставит благотворительная организация "Щедрик" совместно с БФ "Право на защиту". Можно будет оформить два вида поддержки: гранты на собственное дело и прямые выплаты.