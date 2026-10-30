Человек держит несколько купюр. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию на получение финансовой поддержки гражданам, вынужденно покинувшим свои дома из-за угрозы жизни на фоне боевых действий, в еще одной прифронтовой громаде области, которая регулярно подвергается вражеским обстрелам. Выплаты рассчитаны на трехмесячный срок и предназначены для удовлетворения базовых жизненных потребностей уязвимых категорий для граждан, в частности пожилых людей и лиц с инвалидностью.

О том, кто еще сможет подать заявки на участие в программе, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому из украинцев стала доступна помощь от УВКБ ООН осенью

По информации организации, речь идет о предоставлении возможности присоединиться к программе поддержки в Сумском регионе. В частности, 30 октября подать заявки смогут жители Андрияшевской громады.

УВКБ ООН гарантирует поддержку беженцам и внутренне перемещенным лицам, прибывшим в эту громаду во время войны. А именно:

Переселенцам (перемещенным в течение предыдущих 45 дней), которые покинули свои дома в связи с угрозами жизни, атаками или принудительной эвакуацией; ВПЛ (перемещенным от 46 дней до полугода), которых вынудила переехать война; Беженцам и гражданам, вернувшимся домой из-за границы или из других регионов в течение последнего года и не ранее чем три месяца назад.

Также граждане имеют право проконсультироваться относительно возможности получения помощи, даже если до этого получали выплаты от других благотворителей, а с тех пор прошло более трех месяцев.

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Основными критериями при отборе на предоставление финансовой помощи для вышеуказанных групп людей будут:

Низкие доходы — до 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц;

Близость к линии боевых действий;

Неблагоприятные условия проживания;

Наличие в семье уязвимых категорий (пенсионеры, лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие матери и т. д.).

Размеры денежной помощи в зависимости от обстоятельств будут колебаться от 10 800 грн до 12 300 грн.

Как можно зарегистрироваться на получение помощи

По данным организации, в Андрияшевской громаде представители УВКБ ООН окажут помощь во время выезда мобильных групп. Для предварительной регистрации необходимо позвонить по номеру: 063 182 68 38.

"Ко вниманию жителей Андрияшевской громады! Открыта запись в очередь на прием в с. Андрияшевка на 30 октября 2026 года (пятница), регистрация осуществляется по телефону 063 182 68 38. Уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы", — говорится в сообщении.

После этого будут приглашены только те заявители, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи от УВКБ ООН.

Также осенью в этом регионе получить помощь смогут жители других населенных пунктов. За объявлениями нужно следить в Telegram-канале организации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях действует программа "Каритас-Спес" по предоставлению финансовой помощи на ведение хозяйства, освоение новой профессии или открытие собственного дела. Гранты доступны уязвимым категориям граждан, в частности многодетным семьям. Размер помощи может достигать 43 200 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Полтавской области для внутренне перемещенных лиц доступна денежная помощь на каждого члена семьи. Выплаты будут дадут тем, кто за последние 45 дней переехал из других регионов. Благотворители гарантируют выплату каждому члену домохозяйства по 12 300 грн.