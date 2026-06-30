Гранты на развитие бизнеса в 2026 году: кто может получить от государства до 500 000 гривен

Предприниматели, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Если вы давно подумываете об открытии собственного дела или хотите расширить уже существующий бизнес, сейчас появилась хорошая новость. Государственная программа грантов для предпринимателей была расширена. Теперь получить до 500 000 гривен могут, в частности, жители Одесской области и города Славутич.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию в Дія.

Ранее на эти средства могли претендовать только предприниматели в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях.

Какую сумму можно получить

Размер помощи зависит от того, для скольких работников будут созданы новые рабочие места.

До 300 000 гривен можно получить, если принять на работу одного человека.

До 500 000 гривен — если будет создано не менее двух новых рабочих мест.

Для молодежи до 25 лет действуют особые условия. Им готовы выплачивать до 150 000 гривен на открытие собственного дела без обязательного трудоустройства работников.

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На что можно потратить деньги

Грантовые средства можно использовать на:

приобретение оборудования;

закупку сырья и материалов;

аренду помещения;

прочие расходы, необходимые для запуска или развития бизнеса.

Кто может подать заявку

Помощь рассчитана на:

украинцев, которые только планируют открыть собственный бизнес;

действующих индивидуальных предпринимателей;

компании, работающие на подконтрольной Украине территории и не имеющие задолженности перед налоговой.

Чтобы иметь шанс получить грант, необходимо:

авторизоваться на портале "Дія";

выбрать услугу "Грант на собственное дело";

заполнить заявку и бизнес-план;

подать документы;

пройти собеседование в центре занятости;

дождаться решения о финансировании.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев может получить гранты от 33 000 до 125 000 гривен на развитие сельского хозяйства. Программа доступна для людей с опытом в растениеводстве или животноводстве. Средства можно потратить на семена, удобрения, корма, технику или ремонт хозяйства.

Также Новини.LIVE писали о выплатах от УВКБ ООН. Жители Донецкой области могут получить от 10 800 гривен на базовые нужды — жилье, продукты питания и средства гигиены. Подать заявку могут только те граждане, которые соответствуют установленным критериям уязвимости и дохода.