Выплаты от Агентства ООН: как и где можно оформить денежную помощь в 10 800 грн

Люди с документами, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начало сбор информации для оказания денежной помощи людям, пострадавшим в результате военных действий, в одной из украинских областей. В рамках программы каждому члену семьи будут выплачены средства в размере от 10 800 грн.

Об этом сообщили в пресс-центре Агентства, передают Новини.LIVE.

Кто и где может подать заявку на финансовую помощь

Как отмечается, Агентство ООН по делам беженцев принимает заявки на получение выплат в Донецкой области, чтобы помочь удовлетворить насущные потребности, в частности, в жилье, продуктах питания и предметах личной гигиены.

Сейчас особое внимание уделяется пяти категориям граждан. В списке:

Люди, которые за предыдущие 45 дней эвакуировались в связи с угрозой жизни и здоровью; Переселенцы, которые находятся в длительном (до шести месяцев) перемещении и относятся к группе повышенной уязвимости; Лица, пострадавшие от атак и включенные в список пострадавших, составленный местными властями; Граждане, вернувшиеся на место постоянного проживания или в Украину после выезда за границу после 24 февраля 2022 года, причем возвращение произошло не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад. Переселенцы, покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, обстрелов или принудительной эвакуации в период от 46 дней до шести месяцев назад.

Обязательным условием для всех вышеуказанных категорий является социально-экономический критерий: помощь будет предоставлена только тем домохозяйствам, в которых среднемесячный доход на каждого члена семьи не превышает 8 300 грн.

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Как зарегистрироваться в программе помощи

Граждане, которые подпадают под вышеописанные условия и желают получить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев, должны подать заявку на запись в электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ ООН" в Донецкой области.

Организаторы отметили, что речь идет лишь о предварительной регистрации, а решение о предоставлении средств будет принято после личной встречи с заявителями.

"Обратите внимание: заполнение этой формы является лишь записью в электронную очередь в пункт сбора данных в Донецкой области. С теми, кто соответствует описанным выше условиям, мы дополнительно свяжемся по телефону для приглашения. Если с вами не связались — вы не соответствуете описанным ниже условиям регистрации. Окончательное решение о выплате принимается только после личного собеседования со специалистом фонда", — говорится в сообщении.

Также важно подготовить документы для окончательной регистрации (оригиналы):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку ВПЛ (подтверждение факта перемещения);

свидетельство о рождении детей;

банковскую карту (номер банковского счета IBAN);

документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Размер денежной помощи будет колебаться от 10 800 до 12 300 грн (для каждого члена семьи).

Еще Новини.LIVE сообщали, что жители одной из прифронтовых областей смогут оформить выплаты от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Городской совет и фонд подписали меморандум о взаимопонимании. Помощь будет предоставлена семьям с детьми, которые больше всего нуждаются в финансовой поддержке для удовлетворения основных потребностей во время войны.

Также Новини.LIVE писали, что в июне гражданам доступна возможность оформить финансовую помощь в размере 12 300 грн. Речь идет о предоставлении выплат эвакуированным людям в двух областях. Оформить средства смогут те, кто переехал из-за атак, опасности или приказа властей об эвакуации.