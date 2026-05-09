Верховный суд определил возможный размер компенсации за моральный ущерб от РФ: о каких суммах идет речь

Человек возле разрушенного дома, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Верховный Суд Украины принял решение, которое может повлиять на то, как будет действовать механизм будущих международных механизмов репараций от РФ за полномасштабную войну против Украины. Речь идет, в частности, о выплате денежных компенсаций за моральный ущерб, который страна-агрессор нанесла украинцам. Известно, на какие выплаты смогут претендовать граждане.

Об этом говорится в постановлении № 755/296/25 Верховного Суда относительно критериев определения размера компенсации за моральный ущерб, нанесенный РФ, передает Новини.LIVE.

Верховный Суд и решение по моральной компенсации от РФ

Известно, что двое граждан подготовили иск к российскому правительству, требуя, чтобы им возместили ущерб за:

постоянные обстрелы;

потерю дома;

вынужденное перемещение.

Эти страдания, как подчеркивалось в иске, оказали сильное влияние на их психологическое состояние. Так, они переживают панические атаки, длительную бессонницу, приступы отчаяния и апатии. Свои страдания они оценили в 40 миллионов и 140 миллионов гривен соответственно. А в качестве доказательства они предоставили выводы психолога, который зафиксировал, что у людей есть клинические проявления психотравмы — апатия и расстройства сна.

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с фактами причинения вреда, но сократили запросы истцов, назначив выплаты от 1 млн до 1,5 миллиона гривен соответственно. Представители истцов решили обжаловать это в Верховном Суде.

Читайте также:

Что надо знать о денежной компенсации

Как объясняется в постановлении суда: хотя заключение психолога и является доказательством страданий, оно не может автоматически определять сумму выплаты. Обязательства по компенсации морального вреда являются "специфическими", ведь страдания невозможно измерить ни одной денежной шкалой. Сумма — это лишь вероятный эквивалент, а окончательное решение зависит от судьи, который опирается на характер преступления и принцип разумности.

Поэтому Верховный суд постановил, что при определении размера компенсации нужно учитывать:

глубину физических и душевных страданий;

ухудшение способностей потерпевшего;

степень вины агрессора (которая в случае РФ является общеизвестным фактом и не требует доказывания);

недопустимость превращения компенсации в обогащение.

При этом в Верховном суде подчеркнули, что вопрос ущерба, причиненного в Украине, регулируется исключительно украинским правом. И главным ориентиром остается судебный баланс — компенсация должна быть весомой, но не может быть безосновательно завышенной.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы могут фиксировать потерю работы, чтобы потом требовать репарации от РФ. Подавать заявки можно на портале Дія. Речь идет о гражданах, которые потеряли работу или источник дохода после 24 февраля 2022 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для украинцев доступны денежные компенсации за вынужденный выезд за границу с 24 февраля 2022 года. Регистрироваться на выплаты могут 18-летние граждане, которые сейчас находятся в других странах и не могут вернуться обратно из-за войны в Украине. При этом не важно, есть ли у заявителей справка ВПЛ.