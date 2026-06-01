В Реестр убытков в Дії добавили новые категории: кто сможет получить компенсацию

Приложение Дія в телефоне, деньги и карта в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Правительство расширило количество категорий, по которым можно будет подать заявление о причиненном ущербе от российской агрессии в международный Реестр убытков через Дію. Украинцы, представители государства и бизнеса будут фиксировать преступления РФ еще по 14 новым категориям.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры, передают Новини.LIVE.

Что смогут фиксировать украинцы

Ранее люди могли подать заявления в международный Реестр убытков в таких категориях:

повреждение или уничтожение жилья;

вынужденное внутреннее перемещение;

вынужденное перемещение за пределы Украины;

смерть близкого члена семьи;

пропажа без вести;

пытки;

сексуальное насилие;

другие убытки, вызванные агрессией РФ.

После технического внедрения в Дії появится возможность фиксировать потерю доступа к медицинской помощи и образованию. Кроме того, украинцы смогут регистрировать другие экономические потери, а также случаи нарушения прав человека, гуманитарного права или законов и обычаев войны.

Какие потери сможет фиксировать государство

Кабинет Министров значительно расширил перечень убытков, которые смогут официально фиксировать органы государственной власти, местного самоуправления и госучреждения.

Читайте также:

После запуска соответствующих технических сервисов они смогут подавать информацию об экологическом ущербе, незаконном присвоении природных ресурсов, а также расходы, связанные с разминированием территорий.

Кроме того, государство сможет документировать повреждения объектов культурного наследия, гуманитарные расходы на помощь населению и другие имущественные потери.

Что смогут фиксировать предприниматели

Для бизнеса также расширят механизмы подачи заявлений о потерях. Предприниматели получат возможность регистрировать повреждение или уничтожение объектов культурной ценности.

Кроме этого, компании смогут декларировать расходы на релокацию и эвакуацию работников, подавать данные о гуманитарных расходах и другие финансовые убытки — сразу после технического открытия соответствующих категорий.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине рассматривают возможность расширить список получателей помощи "еЯсла". Сейчас выплаты получают родители, которые возвращаются к активной экономической деятельности. В этот список хотят добавить и другие категории.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут подать заявки на ежемесячные выплаты в 3 600 грн. Программа действует при поддержке Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Денежная помощь предоставляется в течение одного квартала.