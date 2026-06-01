Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Реестр убытков добавили 14 категорий: кто сможет получить компенсацию

В Реестр убытков добавили 14 категорий: кто сможет получить компенсацию

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 11:59
В Реестр убытков в Дії добавили новые категории: кто сможет получить компенсацию
Приложение Дія в телефоне, деньги и карта в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Правительство расширило количество категорий, по которым можно будет подать заявление о причиненном ущербе от российской агрессии в международный Реестр убытков через Дію. Украинцы, представители государства и бизнеса будут фиксировать преступления РФ еще по 14 новым категориям.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры, передают Новини.LIVE.

Что смогут фиксировать украинцы

Ранее люди могли подать заявления в международный Реестр убытков в таких категориях:

  • повреждение или уничтожение жилья;
  • вынужденное внутреннее перемещение;
  • вынужденное перемещение за пределы Украины;
  • смерть близкого члена семьи;
  • пропажа без вести;
  • пытки;
  • сексуальное насилие;
  • другие убытки, вызванные агрессией РФ.

После технического внедрения в Дії появится возможность фиксировать потерю доступа к медицинской помощи и образованию. Кроме того, украинцы смогут регистрировать другие экономические потери, а также случаи нарушения прав человека, гуманитарного права или законов и обычаев войны.

Какие потери сможет фиксировать государство

Кабинет Министров значительно расширил перечень убытков, которые смогут официально фиксировать органы государственной власти, местного самоуправления и госучреждения.

Читайте также:

После запуска соответствующих технических сервисов они смогут подавать информацию об экологическом ущербе, незаконном присвоении природных ресурсов, а также расходы, связанные с разминированием территорий.

Кроме того, государство сможет документировать повреждения объектов культурного наследия, гуманитарные расходы на помощь населению и другие имущественные потери.

Что смогут фиксировать предприниматели

Для бизнеса также расширят механизмы подачи заявлений о потерях. Предприниматели получат возможность регистрировать повреждение или уничтожение объектов культурной ценности.

Кроме этого, компании смогут декларировать расходы на релокацию и эвакуацию работников, подавать данные о гуманитарных расходах и другие финансовые убытки — сразу после технического открытия соответствующих категорий.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине рассматривают возможность расширить список получателей помощи "еЯсла". Сейчас выплаты получают родители, которые возвращаются к активной экономической деятельности. В этот список хотят добавить и другие категории.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут подать заявки на ежемесячные выплаты в 3 600 грн. Программа действует при поддержке Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Денежная помощь предоставляется в течение одного квартала.

убытки Дия компенсация
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации