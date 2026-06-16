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Главная Финансы Люди с инвалидностью I–III групп получат по 10 000 грн: условия

Люди с инвалидностью I–III групп получат по 10 000 грн: условия

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Дата публикации 16 июня 2026 11:00
Выплаты для людей с инвалидностью: кто и где может получить 10 000 грн
Пожилой мужчина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом власти готовятся к отопительному сезону 2026–2027 годов, оказывая помощь наиболее уязвимым категориям граждан с прифронтовых и оккупированных территорий. В частности, оформить единовременную выплату на приобретение твердого топлива в размере 10 000 грн могут некоторые граждане с инвалидностью.

О том, кому и где предусмотрено предоставление соответствующей поддержки, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кто может получить на подготовку к зиме 10 000 грн

По информации местных властей, речь идет о программе по предоставлению материальной помощи на приобретение твердого топлива для жителей Соледарской городской территориальной громады Донецкой области, которые вынужденно проживают в других регионах.

"С 1 июня по 15 октября 2026 года продолжается прием заявлений на получение материальной помощи для приобретения твердого топлива на осенне-зимний период 2026–2027 годов... Размер помощи составляет 10 000 гривен единовременно на отопительный период", — говорится в сообщении.

Подавать заявки приглашают особо уязвимые категории граждан, в частности людей первой-третьей группы инвалидности, а также семьи, имеющие детей с инвалидностью.

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Кроме того, обратиться за соответствующей помощью могут еще несколько групп населения. Речь идет о:

  1. Лицах в возрасте от 60 лет, в частности тех, кто не имеет права на пенсию;
  2. Малообеспеченных и многодетных семьях;
  3. Семьях, у которых есть дети, государственная регистрация рождения была проведена в соответствии с частью 1 ст. 135 Семейного кодекса;
  4. Семьях, у которых есть несовершеннолетние дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  5. Ветеранах войны (лицах с инвалидностью вследствие войны, участниках боевых действий, участниках войны);
  6. Членах семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  7. Родственниках погибших/умерших защитников.

Куда обращаться за помощью и список документов

Жители громады, которые относятся к определенным категориям и нуждаются в необходимой поддержке на отопительный период, должны подать документы для получения материальной помощи. Это можно сделать в Киеве и Днепре лично или по почте. А именно:

  • лично по адресу: г. Киев, ул. Бориславская, 72/3, Центр поддержки жителей Соледарской громады (тел.: 095-463-06-57), г. Днепр, просп. Героев, 30 Д, Центр поддержки жителей Соледарской громады (тел.: 095-563-92-90);
  • по почте за счет отправителя (Новая почта) по адресам: г. Киев, отделение №203, получатель: Куринна Наталья Алексеевна (контактный номер телефона: 095-463-06-57), г. Днепр, отделение №48, получатель: Рыбина Лариса Викторовна (номер телефона: 095-563-92-90).

В списке необходимых документов для получения помощи:

  • копия паспорта/другого документа, удостоверяющего личность;
  • копия идентификационного кода;
  • выписка из реестра территориальной громады;
  • документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории;
  • другие документы (справка об инвалидности, статусе ребенка-сироты, удостоверение многодетной семьи);
  • справка о постановке на учет внутренних переселенцев;
  • справка о том, что жилье имеет печное отопление на твердом топливе;
  • справка ПФУ о получении/неполучении субсидий или льгот на твердое топливо;
  • справка с реквизитами счета (IBAN).

На всех копиях должна быть надпись "В соответствии с оригиналом", личная подпись, указаны инициалы и дата.

Еще Новини.LIVE рассказывали об индивидуальной финансовой помощи для поддержки инициатив микробизнеса. Помощь будет предоставлена на запуск, восстановление и развитие собственного дела. Заявки могут подавать внутренне перемещенные лица и местные жители, пострадавшие от войны. Программа доступна в четырех регионах.

Также Новини.LIVE писали, что в девяти областях украинцы могут получить финансовые гранты на развитие или расширение собственного дела. Предусматривается предоставление следующих сумм в рамках программы: для самозанятых лиц — до 3 000 долларов, для физических лиц-предпринимателей — до 5 000 долларов.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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