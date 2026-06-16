Выплаты для людей с инвалидностью: кто и где может получить 10 000 грн

Пожилой мужчина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом власти готовятся к отопительному сезону 2026–2027 годов, оказывая помощь наиболее уязвимым категориям граждан с прифронтовых и оккупированных территорий. В частности, оформить единовременную выплату на приобретение твердого топлива в размере 10 000 грн могут некоторые граждане с инвалидностью.

О том, кому и где предусмотрено предоставление соответствующей поддержки, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кто может получить на подготовку к зиме 10 000 грн

По информации местных властей, речь идет о программе по предоставлению материальной помощи на приобретение твердого топлива для жителей Соледарской городской территориальной громады Донецкой области, которые вынужденно проживают в других регионах.

"С 1 июня по 15 октября 2026 года продолжается прием заявлений на получение материальной помощи для приобретения твердого топлива на осенне-зимний период 2026–2027 годов... Размер помощи составляет 10 000 гривен единовременно на отопительный период", — говорится в сообщении.

Подавать заявки приглашают особо уязвимые категории граждан, в частности людей первой-третьей группы инвалидности, а также семьи, имеющие детей с инвалидностью.

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Кроме того, обратиться за соответствующей помощью могут еще несколько групп населения. Речь идет о:

Лицах в возрасте от 60 лет, в частности тех, кто не имеет права на пенсию; Малообеспеченных и многодетных семьях; Семьях, у которых есть дети, государственная регистрация рождения была проведена в соответствии с частью 1 ст. 135 Семейного кодекса; Семьях, у которых есть несовершеннолетние дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки; Ветеранах войны (лицах с инвалидностью вследствие войны, участниках боевых действий, участниках войны); Членах семей погибших (умерших) ветеранов войны; Родственниках погибших/умерших защитников.

Куда обращаться за помощью и список документов

Жители громады, которые относятся к определенным категориям и нуждаются в необходимой поддержке на отопительный период, должны подать документы для получения материальной помощи. Это можно сделать в Киеве и Днепре лично или по почте. А именно:

лично по адресу: г. Киев, ул. Бориславская, 72/3, Центр поддержки жителей Соледарской громады (тел.: 095-463-06-57), г. Днепр, просп. Героев, 30 Д, Центр поддержки жителей Соледарской громады (тел.: 095-563-92-90);

по почте за счет отправителя (Новая почта) по адресам: г. Киев, отделение №203, получатель: Куринна Наталья Алексеевна (контактный номер телефона: 095-463-06-57), г. Днепр, отделение №48, получатель: Рыбина Лариса Викторовна (номер телефона: 095-563-92-90).

В списке необходимых документов для получения помощи:

копия паспорта/другого документа, удостоверяющего личность;

копия идентификационного кода;

выписка из реестра территориальной громады;

документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории;

другие документы (справка об инвалидности, статусе ребенка-сироты, удостоверение многодетной семьи);

справка о постановке на учет внутренних переселенцев;

справка о том, что жилье имеет печное отопление на твердом топливе;

справка ПФУ о получении/неполучении субсидий или льгот на твердое топливо;

справка с реквизитами счета (IBAN).

На всех копиях должна быть надпись "В соответствии с оригиналом", личная подпись, указаны инициалы и дата.

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