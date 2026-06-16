Выплаты для людей с инвалидностью: кто и где может получить 10 000 грн

Люди с инвалидностью I–III групп получат по 10 000 грн: условия
Летом власти готовятся к отопительному сезону 2026–2027 годов, оказывая помощь наиболее уязвимым категориям граждан с прифронтовых и оккупированных территорий. В частности, оформить единовременную выплату на приобретение твердого топлива в размере 10 000 грн могут некоторые граждане с инвалидностью.
О том, кому и где предусмотрено предоставление соответствующей поддержки, рассказывает редакция Новини.LIVE.
Кто может получить на подготовку к зиме 10 000 грн
По информации местных властей, речь идет о программе по предоставлению материальной помощи на приобретение твердого топлива для жителей Соледарской городской территориальной громады Донецкой области, которые вынужденно проживают в других регионах.
"С 1 июня по 15 октября 2026 года продолжается прием заявлений на получение материальной помощи для приобретения твердого топлива на осенне-зимний период 2026–2027 годов... Размер помощи составляет 10 000 гривен единовременно на отопительный период", — говорится в сообщении.
Подавать заявки приглашают особо уязвимые категории граждан, в частности людей первой-третьей группы инвалидности, а также семьи, имеющие детей с инвалидностью.
Кроме того, обратиться за соответствующей помощью могут еще несколько групп населения. Речь идет о:
- Лицах в возрасте от 60 лет, в частности тех, кто не имеет права на пенсию;
- Малообеспеченных и многодетных семьях;
- Семьях, у которых есть дети, государственная регистрация рождения была проведена в соответствии с частью 1 ст. 135 Семейного кодекса;
- Семьях, у которых есть несовершеннолетние дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- Ветеранах войны (лицах с инвалидностью вследствие войны, участниках боевых действий, участниках войны);
- Членах семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- Родственниках погибших/умерших защитников.
Куда обращаться за помощью и список документов
Жители громады, которые относятся к определенным категориям и нуждаются в необходимой поддержке на отопительный период, должны подать документы для получения материальной помощи. Это можно сделать в Киеве и Днепре лично или по почте. А именно:
- лично по адресу: г. Киев, ул. Бориславская, 72/3, Центр поддержки жителей Соледарской громады (тел.: 095-463-06-57), г. Днепр, просп. Героев, 30 Д, Центр поддержки жителей Соледарской громады (тел.: 095-563-92-90);
- по почте за счет отправителя (Новая почта) по адресам: г. Киев, отделение №203, получатель: Куринна Наталья Алексеевна (контактный номер телефона: 095-463-06-57), г. Днепр, отделение №48, получатель: Рыбина Лариса Викторовна (номер телефона: 095-563-92-90).
В списке необходимых документов для получения помощи:
- копия паспорта/другого документа, удостоверяющего личность;
- копия идентификационного кода;
- выписка из реестра территориальной громады;
- документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории;
- другие документы (справка об инвалидности, статусе ребенка-сироты, удостоверение многодетной семьи);
- справка о постановке на учет внутренних переселенцев;
- справка о том, что жилье имеет печное отопление на твердом топливе;
- справка ПФУ о получении/неполучении субсидий или льгот на твердое топливо;
- справка с реквизитами счета (IBAN).
На всех копиях должна быть надпись "В соответствии с оригиналом", личная подпись, указаны инициалы и дата.
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