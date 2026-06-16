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Главная Финансы Денежная помощь УВКБ: кому из семей выплатят по 12 300 грн

Денежная помощь УВКБ: кому из семей выплатят по 12 300 грн

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 13:07
Выплаты УВКБ: кому и где из украинских семей гарантируют 12 300 грн
Женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года в еще одном украинском городе появилась возможность оформить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Семьям, которые были вынуждены покинуть свои дома, предусмотрено предоставление до 12 300 грн финансовой поддержки.

О том, кому еще стала доступна помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто из семей может оформить денежную помощь от УВКБ в июне

По информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в июне запись на выплаты снова доступна для жителей города Днепр. Присоединиться к программе финансовой поддержки имеют право как постоянные жители этого города, которые выехали из-за угроз безопасности в другие области или за границу, так и внутренне перемещенные лица (ВПЛ), прибывшие из других регионов на временной основе.

Согласно новым правилам, пострадавшим от войны в зависимости от жизненных обстоятельств начислят от 10 800 до 12 300 грн.

Речь идет о следующих сроках перемещения:

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  1. Для переселенцев, выехавших в течение последних 45 дней из-за угрозы жизни, атак или принудительной эвакуации.
  2. Для ВПЛ, которые были вынужденно перемещены от 46 дней до шести месяцев в связи с войной.
  3. Для граждан, которые вернулись в Украину или из другой области в течение года и не ранее чем через три месяца.

Среди ключевых критериев отбора для последних категорий:

  • размер ежемесячного дохода на одного человека в домохозяйстве не должен превышать 8 300 грн в месяц;
  • близость к линии фронта, уровень условий проживания, состав семьи, наличие категории уязвимости.

Можно подать заявку, если выплаты от других фондов поступили более трех месяцев назад.

Правила оформления помощи и список документов

Жители Днепра могут записаться в электронную очередь для посещения пункта сбора данных регистрационного центра программы "Денежная помощь от УВКБ".

После заполнения онлайн-формы представители партнера организации (БФ "Право на защиту") позвонят для дальнейшей проверки и согласования даты, а также адреса приема.

"С теми, кто соответствует описанным выше условиям, мы дополнительно свяжемся по телефону для приглашения. Если с вами не связались — вы не соответствуете описанным ниже условиям регистрации. Как только мы наберем необходимое количество людей — гугл-форма закрывается", — говорится в сообщении.

Необходимо будет заранее подготовить следующие документы (оригиналы):

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ (другое подтверждение выезда);
  • свидетельство о рождении детей;
  • номер счета IBAN;
  • документы, подтверждающие уязвимость.

Еще Новини.LIVE сообщали, что некоторые граждане с инвалидностью могут оформить единовременную выплату на приобретение твердого топлива в размере 10 000 грн. Подавать заявки можно до 15 октября 2026 года. Обратиться за выплатами могут жители только одной из территориальных громад, которые вынужденно выехали из-за оккупации.

Также Новини.LIVE писали, что в четырех регионах украинцам выплатят от 2 600 долларов. Речь идет о программе предоставления грантов украинцам от гуманитарной организации Mercy Corps. Средства смогут получить предприниматели и самозанятые граждане на развитие бизнеса во время войны.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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