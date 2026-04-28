Программа 800+ в Польше в апреле: почему и кому выплатят двойную помощь

Люди идут по улице, деньги.

Украинцы в Польше продолжают получать финансовую помощь по программе "800+". В 2026 году выплаты за май поступят на счета получателей немного раньше. Даты выплаты изменятся из-за государственных праздников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на InPoland.

Что будет с выплатами "800+" в мае

Помощь в 800 злотых семьям в Польше выплачивают ежемесячно в определенные даты. Но график может сместиться, если выплата приходится на праздничные или выходные дни.

Например, семьи, которым помощь начисляют 2 числа, за май получат деньги 30 апреля. Так, 2 мая — это суббота, поэтому деньги должны были бы начислить на день раньше. Но 1 мая в Польше — это государственный выходной. Так что в апреле помощь "800+" украинцам выплатят дважды — 2 и 30 апреля (вместо 2 мая). Следующие выплаты в мае состоятся с незначительным отклонением от графика. Например, вместо 9 мая деньги будут выплачены 8 мая. Также те, кто ожидает финпомощь 16 мая, получат ее 15 мая.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 февраля помощь "800+" начисляют только гражданам Украины со статусом UKR. Также право на выплаты сохранят те, кто:

работают по трудовому договору;

занимаются предпринимательской деятельностью;

имеют спортивные и докторские стипендии;

получают пособие по безработице;

учатся и получают стипендии.

Но родители детей с инвалидностью, а также люди, которые обращаются за пособием на ребенка — гражданина Польши, последнее условие могут не соблюдать.

