Украинцам в Польше дважды выплатят по 800 злотых в апреле

Дата публикации 28 апреля 2026 19:37
Программа 800+ в Польше в апреле: почему и кому выплатят двойную помощь
Люди идут по улице, деньги. Фото: Новини.LIVE, Unsplsah

Украинцы в Польше продолжают получать финансовую помощь по программе "800+". В 2026 году выплаты за май поступят на счета получателей немного раньше. Даты выплаты изменятся из-за государственных праздников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на InPoland.

Что будет с выплатами "800+" в мае

Помощь в 800 злотых семьям в Польше выплачивают ежемесячно в определенные даты. Но график может сместиться, если выплата приходится на праздничные или выходные дни.

Например, семьи, которым помощь начисляют 2 числа, за май получат деньги 30 апреля. Так, 2 мая — это суббота, поэтому деньги должны были бы начислить на день раньше. Но 1 мая в Польше — это государственный выходной. Так что в апреле помощь "800+" украинцам выплатят дважды — 2 и 30 апреля (вместо 2 мая). Следующие выплаты в мае состоятся с незначительным отклонением от графика. Например, вместо 9 мая деньги будут выплачены 8 мая. Также те, кто ожидает финпомощь 16 мая, получат ее 15 мая.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 февраля помощь "800+" начисляют только гражданам Украины со статусом UKR. Также право на выплаты сохранят те, кто:

  • работают по трудовому договору;
  • занимаются предпринимательской деятельностью;
  • имеют спортивные и докторские стипендии;
  • получают пособие по безработице;
  • учатся и получают стипендии.

Но родители детей с инвалидностью, а также люди, которые обращаются за пособием на ребенка — гражданина Польши, последнее условие могут не соблюдать.

Как сообщали Новини.LIVE, с 2026 года въехать в Польшу можно с обязательным разрешением в рамках Европейской системы информации и авторизации путешествий — ETIAS. Заявка на получение разрешения платная, и стоит 20 евро для одного человека. Известно, когда именно заработают новые правила пересечения границы.

Также Новини.LIVE писали, что государства ЕС оказывают финансовую помощь украинцам, которые решат вернуться домой. Речь идет о программе Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR), которая будет действовать по крайней мере до конца 2028 года. Известно, какие выплаты могут получить граждане Украины.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей

Виталий Чайка
