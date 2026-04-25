Украинцам выплачивают деньги за возвращение из-за границы: где можно получить до 100 000 грн

Люди проходят таможенный контроль на границе.

В марте 2027 года завершится действие временной защиты для украинцев в странах Евросоюза. Для миллионов людей это будет означать необходимость определиться — оставаться за границей, оформляя новый правовой статус, или возвращаться домой. Большинство государств ЕС готовы не только дать людям уехать, но и финансово поддержать тех, кто выберет этот путь.

Сколько выплачивают украинцам за добровольное возвращение домой в разных странах Евросоюза, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сервис Relocate.

Кто может получить деньги по программе AVRR

Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) — это помощь в добровольном возвращении и реинтеграции. Для украинцев, находящихся в странах Евросоюза, эта программа останется доступной как минимум до 2028 года, то есть год после официального завершения временной защиты.

Программа финансируется совместно, то есть часть средств идет из бюджета ЕС, а часть — из средств каждого отдельного государства, и предусматривает:

Трансфер до границы или компенсацию проезда. Одноразовую денежную помощь. Дополнительную поддержку (психологическое консультирование, медицинское страхование, помощь в оформлении документов и т.д.).

Кроме того, Еврокомиссия рекомендует государствам внедрять для украинцев так называемые exploratory visits — короткие ознакомительные поездки в Украину для тех, кто еще не решил, готов ли он вернуться домой, но хочет оценить ситуацию на месте. Человек получает оплаченный билет туда и обратно, временно сохраняя статус в стране ЕС. Но пока эта опция доступна не во всех странах.

Сколько выплачивают украинцам за возвращение домой

В каждой стране суммы единовременной денежной помощи и условия AVRR отличаются:

Польша — выплата 500-1 000 евро (≈26 000-52 000 грн) + трансфер до границы с Украиной или компенсация;

Бельгия — до 1 000 евро (≈52 000 грн) + авиа- или ж/д билеты;

Испания — от 1 000 евро (≈52 000 грн) + авиабилеты;

Австрия — до 1 200 евро (≈62 000 грн) + полное покрытие транспортных расходов;

Нидерланды — до 1 400 евро (≈73 000 грн) + перелет или другой транспорт до Польши;

Чехия — до 1 400 евро (≈73 000 грн) + проезд на автобусе или медицинский транспорт при необходимости;

Германия — до 2 000 евро (≈104 000 грн) + авиа- или ж/д билеты.

Чтобы подать заявку на участие в программе AVRR и получить выплату на возвращение домой, украинцам необходимо обратиться в IOM (Международная организация по миграции) или в Unity Hub в стране пребывания.

