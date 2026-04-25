Главная Финансы Украинцам в ЕС платят за возвращение домой: как получить до 100 000 грн

Дата публикации 25 апреля 2026 09:55
Украинцам выплачивают деньги за возвращение из-за границы: где можно получить до 100 000 грн
Люди проходят таможенный контроль на границе. Фото: Новини.LIVE

В марте 2027 года завершится действие временной защиты для украинцев в странах Евросоюза. Для миллионов людей это будет означать необходимость определиться — оставаться за границей, оформляя новый правовой статус, или возвращаться домой. Большинство государств ЕС готовы не только дать людям уехать, но и финансово поддержать тех, кто выберет этот путь.

Сколько выплачивают украинцам за добровольное возвращение домой в разных странах Евросоюза, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на сервис Relocate.

Кто может получить деньги по программе AVRR

Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) — это помощь в добровольном возвращении и реинтеграции. Для украинцев, находящихся в странах Евросоюза, эта программа останется доступной как минимум до 2028 года, то есть год после официального завершения временной защиты.

Программа финансируется совместно, то есть часть средств идет из бюджета ЕС, а часть — из средств каждого отдельного государства, и предусматривает:

  1. Трансфер до границы или компенсацию проезда.
  2. Одноразовую денежную помощь.
  3. Дополнительную поддержку (психологическое консультирование, медицинское страхование, помощь в оформлении документов и т.д.).

Кроме того, Еврокомиссия рекомендует государствам внедрять для украинцев так называемые exploratory visits — короткие ознакомительные поездки в Украину для тех, кто еще не решил, готов ли он вернуться домой, но хочет оценить ситуацию на месте. Человек получает оплаченный билет туда и обратно, временно сохраняя статус в стране ЕС. Но пока эта опция доступна не во всех странах.

Читайте также:

Сколько выплачивают украинцам за возвращение домой

В каждой стране суммы единовременной денежной помощи и условия AVRR отличаются:

  • Польша — выплата 500-1 000 евро (≈26 000-52 000 грн) + трансфер до границы с Украиной или компенсация;
  • Бельгия — до 1 000 евро (≈52 000 грн) + авиа- или ж/д билеты;
  • Испания — от 1 000 евро (≈52 000 грн) + авиабилеты;
  • Австрия — до 1 200 евро (≈62 000 грн) + полное покрытие транспортных расходов;
  • Нидерланды — до 1 400 евро (≈73 000 грн) + перелет или другой транспорт до Польши;
  • Чехия — до 1 400 евро (≈73 000 грн) + проезд на автобусе или медицинский транспорт при необходимости;
  • Германия — до 2 000 евро (≈104 000 грн) + авиа- или ж/д билеты.

Чтобы подать заявку на участие в программе AVRR и получить выплату на возвращение домой, украинцам необходимо обратиться в IOM (Международная организация по миграции) или в Unity Hub в стране пребывания.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут получить денежную помощь от Франции. Программа доступна для 11 категорий граждан. Регистрация на выплаты в сумме до 42 000 грн стартует уже в апреле 2026 года.

Также Новини.LIVE писали, кому выплатят до 4 900 долларов помощи от Дании. Принять участие в программе могут жители одного из регионов Украины. Предпочтение будут предоставлять бизнесу и уязвимым домохозяйствам.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
