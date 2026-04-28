Головна Фінанси Українцям у Польщі двічі виплатять по 800 злотих у квітні

Українцям у Польщі двічі виплатять по 800 злотих у квітні

Дата публікації: 28 квітня 2026 19:37
Програма 800+ у Польщі в квітні: чому й кому виплатять подвійну допомогу
Люди йдуть по вулиці, гроші. Фото: Новини.LIVE, Unsplsah

Українці в Польщі продовжують отримувати фінансову допомогу за програмою "800+". У 2026 році виплати за травень надійдуть на рахунки отримувачів трохи раніше. Дати виплати зміняться через державні свята. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на InPoland

Що буде з виплатами "800+" у травні

Допомогу у 800 злотих сім'ям в Польщі виплачують щомісяця у певні дати. Та графік може сміститися, якщо виплата припадає на святкові чи вихідні дні.

Наприклад, сім'ї, яким допомогу нараховують 2 числа, за травень отримають гроші 30 квітня. Причина — 2 травня — це субота, тому гроші мали б нарахувати на день раніше. Але 1 травня у Польщі — це державний вихідний. Отже у квітні допомогу "800+" українцям виплатять двічі — 2 та 30 квітня (замість 2 травня).  Наступні виплати у травні відбудуться з незначим відхиленням від графіка. Наприклад, замість 9 травня гроші будуть виплачені 8 травня. Також ті, хто очікує на фіндопомогу 16 травня, отримають її 15 травня. 

Що ще варто знати

 Нагадаємо, з 1 лютого допомогу "800+" нараховують лише громадянам України зі статусом UKR. Також право на виплати збережуть ті, хто:

  • працюють за трудовим договором;
  • займаються підприємницькою діяльністю;
  • мають спортивні та докторські стипендії;
  • отримують допомогу по безробіттю;
  • навчаються й отримують стипендії. 

Але батьки дітей з інвалідністю, а також особи, які звертаються по допомогу на дитину — громадянина Польщі, останньої умови можуть не дотримуватися.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 2026 року в'їхати до Польщі можна з обов'язковим дозволом в рамках Європейської системи інформації та авторизації подорожей — ETIAS. Заявка на отримання дозволу платна, й коштує 20 євро для однієї особи. Відомо, коли саме запрацюють нові правила перетину кордону. 

Також Новини.LIVE писали, що держави ЄС надають фінансову допомогу українцям, які вирішать повернутися додому. Йдеться про програму Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR), яка діятиме принаймні до кінця 2028 року. Відомо, які виплати можуть отримати громадяни України. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
