Украинцам в Польше приостановят выплаты 800 Плюс — как не потерять право на помощь

Люди на площади во Вроцлаве. Фото: Unsplash

Уже с 31 января 2026 года в Польше приостановят выплату 800 Плюс для граждан Украины со статусом UKR. Изменения будут касаться примерно 150 000 человек.

Об этом сообщило издание InPoland.

Кто может потерять право на выплаты

Отмечается, что в Польше с 1 февраля меняются правила выплаты помощи 800 Плюс гражданам Украины, которые имеют статус UKR. Изменения коснутся только тех украинцев (около 150 000 человек), которые прибыли в соседнюю страну после 24 февраля 2022 года.

С указанной даты право на получение выплат 800 Плюс будет зависеть от профессиональной активности заявителя в месяце, предшествующем подаче заявки. ZUS будет проверять информацию об уплате страховых взносов.

Профессиональная активность включает:

работу на основании трудового договора или договора поручения;

ведение предпринимательской деятельности,

получение спортивных и докторских стипендий,

получение пособия по безработице,

обучение, за которое получают стипендию.

Для подавляющего большинства заявителей установлено требование относительно минимального месячного дохода — он должен составлять не менее 50% от минимальной заработной платы, определенной в Польше.

В то же время родители детей с инвалидностью, а также лица, которые обращаются за помощью на ребенка — гражданина Польши, освобождаются от этого условия. На эту категорию заявителей требование о профессиональной активности не распространяется.

Как сохранить право на выплаты

Чтобы не потерять помощь, украинцы должны подать новое заявление на период помощи 2025/2026 с 1 февраля 2026 года. В этом заявлении надо указать номера PESEL — свой и ребенка.

Заявителю необходимо предоставить документы, подтверждающие пересечение границы и законность пребывания в стране, справку об обучении ребенка в школе или посещаемость детского сада в Польше. В новых заявлениях также добавился вопрос о наличии/отсутствии инвалидности ребенка.

Обязательное условие — подтверждение выполнения требований по профессиональной активности.

