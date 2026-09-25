Компенсация по автогражданке ветеранам: как вернуть деньги через приложение Дія

Деньги на военной форме. Фото: Новини.LIVE

Ветераны и люди с инвалидностью, полученной в результате войны, могут вернуть деньги, уплаченные за льготную автостраховку. Полис фактически может стать бесплатным: половину его стоимости компенсирует страховая компания, а остальную часть возвращает государство. Подать заявление можно онлайн через приложение Дія.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Кто может получить компенсацию за автогражданку

Компенсация доступна ветеранам, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Соответствующее удостоверение должно отображаться в приложении Дія.

Существуют также требования к самому страховому договору. Льготную автогражданку необходимо было оформить после 1 января 2025 года с применением ветеранской льготы.

Автомобиль также должен соответствовать установленным критериям:

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объем двигателя — до 2 500 куб. см;

для электромобиля — мощность электродвигателя до 100 кВт;

машина используется для личных нужд, а не для такси или грузовых перевозок.

Важно, что компенсацию можно получить и по некоторым договорам, срок действия которых уже истек. В приложении Дія предусматривалась возможность подать заявление по таким льготным договорам, заключенным с 1 января 2025 года.

Сколько денег возвращают

Механизм компенсации предусматривает возврат 100% стоимости льготного полиса автогражданки.

Половину суммы компенсирует страховая компания, а вторую половину возвращает государство. То есть если льготный полис стоил, например, 2 000 грн, после оформления компенсации человек фактически вернет все 2 000 грн.

Именно поэтому в Дії отмечают, что для ветерана такой полис может стать фактически бесплатным.

Как вернуть деньги за автогражданку через Дію

Для оформления компенсации не нужно лично обращаться в государственное учреждение.

Необходимо:

Обновить приложение Дія. Открыть раздел Сервисы. Перейти в раздел Ветеран PRO. Выбрать услугу Компенсация автогражданки. Выбрать льготный договор — он должен подтянуться автоматически. Указать Дія.Карту, на которую должны поступить средства. Если карты нет, ее можно открыть в одном из банков-партнеров.

После подачи заявления оно рассматривается, а компенсация зачисляется на указанную карту.

Услугу реализуют Министерство по делам ветеранов и Министерство цифровой трансформации в партнерстве с Моторным транспортным страховым бюро Украины.

Когда компенсацию не выплатят

Получить деньги не удастся, если автогражданку приобрели по полной стоимости без применения ветеранской льготы.

Также компенсация не предусмотрена, если льготный полис был оформлен, но автомобиль уже продан. Отдельно действуют ограничения относительно использования машины в качестве такси или для грузовых перевозок.

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Также Новини.LIVE сообщали, что ветеранам доступна компенсация за автогражданку. Речь идет о возмещении стоимости льготного страхового полиса при определенных условиях. Для получения средств необходимо воспользоваться предусмотренным механизмом компенсации.