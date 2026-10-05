Условия труда несовершеннолетних могут измениться: подросткам предлагают новые условия труда

Молодая девушка готовит напитки. Фото: Новини.LIVE

В Украине могут изменить правила трудоустройства несовершеннолетних. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает увеличить допустимую продолжительность работы для молодежи до 38 часов в неделю, а также отменить отдельный запрет на работу в выходные дни. Если изменения будут приняты, подростки смогут получить больше возможностей для официального трудоустройства и заработка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Что изменится для работающих подростков

Законопроект №16114 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно расширения трудовых возможностей для молодежи" был зарегистрирован в Верховной Раде 28 сентября 2026 года. Документ пока не принят — по состоянию на 5 октября его рассматривают в комитете.

Одно из основных предложений касается продолжительности рабочего времени. В настоящее время работники в возрасте от 16 до 18 лет могут работать не более 36 часов в неделю. Для лиц в возрасте от 15 до 16 лет, а также учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих во время каникул, установлен предел в 24 часа.

Законопроект предлагает увеличить эти показатели до 38 и 26 часов в неделю соответственно. То есть для старшей категории несовершеннолетних максимально допустимое рабочее время может увеличиться на два часа в неделю.

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Разрешат ли несовершеннолетним работать в выходные

Законопроект также предлагает изменить правила относительно работы в выходные дни.

Действующий Трудовой кодекс запрещает привлекать работников до 18 лет к ночным, сверхурочным работам и работе в выходные. Авторы документа предлагают оставить запреты на ночную и сверхурочную работу, но отменить отдельный запрет на работу несовершеннолетних в выходные.

Это не означает, что подростков автоматически смогут заставить работать в любой выходной. Речь идет о расширении возможностей для работодателей привлекать молодых работников к работе в такие дни при соблюдении других требований трудового законодательства.

Для подростков это может быть особенно актуально в сферах, где больше работников требуется именно в субботу и воскресенье. Соответственно, появится возможность получать дополнительный заработок за работу в дни, которые ранее были ограничены для несовершеннолетних.

Что еще хотят изменить

Отдельно законопроект предлагает изменить правила установления испытательного срока. Несовершеннолетних могут исключить из перечня работников, которым при приеме на работу нельзя устанавливать испытательный срок. В таком случае к ним будут применяться общие правила в отношении испытательного срока.

Также предлагается изменить правила медицинских осмотров. Ежегодные обязательные осмотры для несовершеннолетних планируется проводить до достижения 18 лет, тогда как сейчас периодические осмотры предусмотрены до 21 года.

Еще одно предложение — разрешить заключать трудовой договор с молодым работником в электронной форме по взаимному согласию сторон. Документ можно будет подписывать квалифицированной или соответствующей усовершенствованной электронной подписью.

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