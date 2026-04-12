Стратегический запас лекарств: какова ситуация в Украине

Волонтер фасует лекарства на складе и таблетки с градусником. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине не держат больших запасов лекарств, из-за опасений, что склады могут уничтожить российские оккупанты во время массированных ракетно-дронных атак. К тому же это не очень выгодно поставщику. Так, тому, кто захочет создать резерв, придется потратить на это много средств.

Об этом сказал в эфире программы День.LIVE директор ГП "Государственный экспертный центр МОЗ Украины" Эдем Адаманов.

Как много лекарств хранится в Украине

По словам Эдема Адаманова, все производители хотят как можно быстрее продать лекарства, которые есть, а потом делать новые поставки. Что касается государственных резервов, то Национальное агентство по закупкам пытается держать трехмесячный запас. Если же говорить о резервах, например, на годы — такой практики нет ни в одной европейской стране.

"Это нецелесообразно, ведь есть срок годности, и очень дорого. Даже в странах, где нет войны, есть обязанность дистрибьютора перед государством быстро поставить необходимые препараты", — рассказал он.

Что еще стоит знать

Напомним, дефицита лекарств в Украине из-за войны в Иране, вероятно, не будет. Как рассказал Эдем Адаманов, прежде всего речь идет о готовых препаратах, которые доставляются самолетами. Трудности могут возникнуть с сырьем.

Читайте также:

"Очень важно, чтобы между Индией и Китаем всегда цепочки работали", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что, например Индия для производства товара, получает сырье именно из Китая, его доставляют водными путями. В то же время из-за событий на Ближнем Востоке такая логистика является сложной.

"Очень важно, чтобы между Индией и Китаем всегда цепочки работали", — подчеркнул эксперт.