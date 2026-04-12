Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Украинцам рассказали, есть ли для них запасы критически важных лекарств

Украинцам рассказали, есть ли для них запасы критически важных лекарств

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 08:00
Стратегический запас лекарств: какова ситуация в Украине
Волонтер фасует лекарства на складе и таблетки с градусником. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине не держат больших запасов лекарств, из-за опасений, что склады могут уничтожить российские оккупанты во время массированных ракетно-дронных атак. К тому же это не очень выгодно поставщику. Так, тому, кто захочет создать резерв, придется потратить на это много средств.

Об этом сказал в эфире программы День.LIVE директор ГП "Государственный экспертный центр МОЗ Украины" Эдем Адаманов.

Как много лекарств хранится в Украине

По словам Эдема Адаманова, все производители хотят как можно быстрее продать лекарства, которые есть, а потом делать новые поставки. Что касается государственных резервов, то Национальное агентство по закупкам пытается держать трехмесячный запас. Если же говорить о резервах, например, на годы — такой практики нет ни в одной европейской стране.

"Это нецелесообразно, ведь есть срок годности, и очень дорого. Даже в странах, где нет войны, есть обязанность дистрибьютора перед государством быстро поставить необходимые препараты", — рассказал он.

Что еще стоит знать

Напомним, дефицита лекарств в Украине из-за войны в Иране, вероятно, не будет. Как рассказал Эдем Адаманов, прежде всего речь идет о готовых препаратах, которые доставляются самолетами. Трудности могут возникнуть с сырьем.

"Очень важно, чтобы между Индией и Китаем всегда цепочки работали", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что, например Индия для производства товара, получает сырье именно из Китая, его доставляют водными путями. В то же время из-за событий на Ближнем Востоке такая логистика является сложной.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, стоит ли украинцам готовиться к дефициту дизельного топлива. Известно также, как это может повлиять на тарифы на проезд в общественном транспорте. Также Новини.LIVE писали, что в Украине работает программа "Скрининг здоровья 40+". Украинцам, которые хотят провериться у врачей, предоставляют 2 000 гривен, чтобы пройти обследование. Известно, как получить деньги.

лекарства прямой эфир Новини.LIVE резерв
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации