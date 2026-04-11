Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Дефицит лекарств в Украине: грозит ли поставкам война в Иране

Дефицит лекарств в Украине: грозит ли поставкам война в Иране

Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 17:35
Грозит ли Украине дефицит лекарств из-за войны на Ближнем Востоке: ответ эксперта
Аптека и фармацевтический склад. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Боевые действия на Ближнем Востоке не угрожают Украине серьезным дефицитом медицинских препаратов. Проблемы могут возникнуть только с сырьем. Готовых лекарственных средств будет хватать всему населению.

Об этом сказал в эфире программы День.LIVE директор ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" Эдем Адаманов.

Что будет с лекарствами в Украине из-за войны на Ближнем Востоке

Как подчеркнул Адаманов, война США и Израиля против Ирана сильно усложняет морскую логистику. Если готовые медикаменты доставляют, как правило, самолетами, то сырье возят именно водным путем.

"Очень важно, чтобы между Индией и Китаем всегда цепочки работали, потому что на то, что производится, например, в Индии, сырье берется в Китае", — сказал он.

Адаманов подчеркнул, что речь идет об огромном количестве препаратов во всем мире.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 апреля государственная программа "Доступные лекарства" пополнилась 26 новыми премаратами. Доступ к медикаментам, которые выдаются бесплатно при наличии рецепта, предоставят украинцам с хроническими заболеваниями. Проверить, за какие лекарства не нужно платить, можно на сайте Министерства здравоохранения.

Как Новини.LIVE рассказывали, в 2026 году некоторые украинцы могут поехать в санатории для бесплатного лечения. Такое право есть у граждан, которые вернулись из плена — чтобы восстановить здоровье и психику. Для этих людей в Украине действует отдельная программа помощи. Еще Новини.LIVE писали о программе Скрининг здоровья 40+. По ней все украинцы в возрасте от 40 лет могут получить по 2 000 гривен и пройти медицинское обследование. Известно, как присоединиться к проекту.

лекарства дефицит прямой эфир Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации