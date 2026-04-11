Грозит ли Украине дефицит лекарств из-за войны на Ближнем Востоке: ответ эксперта

Боевые действия на Ближнем Востоке не угрожают Украине серьезным дефицитом медицинских препаратов. Проблемы могут возникнуть только с сырьем. Готовых лекарственных средств будет хватать всему населению.

Об этом сказал в эфире программы День.LIVE директор ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" Эдем Адаманов.

Что будет с лекарствами в Украине из-за войны на Ближнем Востоке

Как подчеркнул Адаманов, война США и Израиля против Ирана сильно усложняет морскую логистику. Если готовые медикаменты доставляют, как правило, самолетами, то сырье возят именно водным путем.

"Очень важно, чтобы между Индией и Китаем всегда цепочки работали, потому что на то, что производится, например, в Индии, сырье берется в Китае", — сказал он.

Адаманов подчеркнул, что речь идет об огромном количестве препаратов во всем мире.

Напомним, с 1 апреля государственная программа "Доступные лекарства" пополнилась 26 новыми премаратами. Доступ к медикаментам, которые выдаются бесплатно при наличии рецепта, предоставят украинцам с хроническими заболеваниями. Проверить, за какие лекарства не нужно платить, можно на сайте Министерства здравоохранения.

